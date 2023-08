Markus (28) aus Olten: «Ich schaffte es mit dem Stand-up-Paddle von Biel nach Rotterdam»

1 / 7 Markus (28) aus Olten ist am 18. Juni mit seinem Stand-up-Paddle aufgebrochen. Das Ziel? Da noch unklar. privat Der Oltner will anfangs einfach mal «so weit wie möglich» fahren. privat Das kleine Zelt, das er mitgenommen hat, braucht er nur einmal. Ansonsten schläft er auf dem Board, unter freiem Himmel. privat

Darum gehts Markus (28) aus Olten ist mit dem Stand-up-Paddle von Biel nach Rotterdam gefahren.

Die 1001 Kilometer hat er in zwei Wochen zurückgelegt.

Neben Blasen an den Händen und Muskelkater hat der junge Mann zahlreiche unersetzliche Erinnerungen gesammelt.

«Ich habe vor zwei Jahren ein Stand-up-Paddle geschenkt bekommen und bin seitdem oft damit gefahren. Nach einer dreitägigen Tour von Olten nach Basel hatte ich dann Lust, eine längere Tour zu machen», sagt Markus. Am 18. Juni ist der 28-Jährige in Biel gestartet: «Ursprünglich hatte ich gar kein Ziel, sondern wollte einfach nur schauen, wie weit ich komme.»

Schöne Aussichten vom Board: Markus hat pro Tag rund zwölf Stunden auf dem SUP verbracht. Privat

Trainiert hat Markus nicht, bevor er sich allein auf den langen Weg machte: «Ich bin allgemein sehr ausdauernd und wusste, ich kann jederzeit aufhören. Ich war durchschnittlich zwölf Stunden pro Tag unterwegs und legte dabei 71,5 Kilometer zurück. Das war richtig, richtig anstrengend – es gab kaum Strömung und ich musste eigentlich ständig paddeln. Neben Blasen an den Händen hatte ich während dieser zwei Wochen auch permanent Muskelkater – nicht etwa vom Paddeln, sondern vom Stehen auf dem Board.»

«Habe auf dem Stand-up-Paddle geschlafen»

Markus hatte zwar ein Zelt mitgebracht, hat es aber nur ein einziges Mal aufgestellt. Drei von vierzehn Nächten verbrachte er ausserdem in einem Hotel, alle anderen Nächte unter freiem Himmel, auf dem Board: «Ich bin einfach ans Ufer gefahren, habe etwas Luft aus dem Stand-up gelassen – und schon hatte ich eine perfekte Schlafunterlage.»

Mit dem Wetter hatte Markus Glück: «Es war meistens bewölkt und nicht übermässig heiss, also eigentlich sehr angenehm. Verregnet wurde ich nur zweimal, einmal habe ich deswegen im Zelt übernachtet.» Seine Wertsachen, Nahrung und Kleidung transportierte er, genau wie das Zelt, in einem grossen Wanderrucksack – verpackt in Drybags. Auch die Rhein-Schifffahrt war kein Problem, wie er erzählt: «Die riesigen Containerschiffe fuhren in der Mitte, ich am Rand. Wir waren uns nie im Weg.»

«Meine grosse Krise hatte ich in Frankreich»

«In der Schweiz fand ich es am allerschönsten», sagt Markus und ergänzt: «Dicht gefolgt vom Mittelrheintal, also der Gegend zwischen Mainz und Köln. Da hat es mir richtig gut gefallen, das war ein wunderschöner Abschnitt – die Natur war fantastisch.» Aber nicht jeden Teil der Reise verbindet er mit so guten Erinnerungen.

«Meine grosse Krise hatte ich in Frankreich. Diese Etappe war mega langweilig, der Rhein nur ein langer Betonkanal und alle zwölf Kilometer kam ein Stauwehr. Alles sah immer genau gleich aus. Zu allem Überfluss gab es auch noch unglaublich viele Mücken.» Er habe fast aufgegeben und sei umgekehrt. «Doch in Strassburg habe ich dann ein Hotel genommen und bin dann am nächsten Tag doch noch weitergefahren. Ich war kaputt, trotzdem war mir das Abenteuer wichtiger!»

«In Rotterdam anzukommen war ein unglaubliches Gefühl»

Auf die Frage, wie er sich während der Reise motiviert hielt, erklärt Markus seine Herangehensweise: «Ich habe mir jeweils nur kleine Abschnitte als Ziel gesetzt. Erst am viertletzten Tag ist mir klar geworden, dass ich es jetzt wohl bis nach Rotterdam schaffe. Dort anzukommen war dann ein unglaubliches Gefühl, ich war sehr emotional und stolz.»

Ganz problemlos lief die zweiwöchige Reise natürlich nicht ab: In Mainz riss ihm eine Scherbe das Board auf und er konnte es erst am Folgetag flicken – mit einem Flick, der erst beim zweiten Versuch dicht war. Nichtsdestotrotz plant der 28-Jährige bereits seine nächste Reise – aber in der Schweiz: «Ich fahre nächstes Wochenende die Strecke von Chur nach Basel mit dem Stand-up-Paddle, da ich diesen Teil vom Rhein auch noch gerne sehen möchte. Anschliessend fehlt mir noch die Aare von Meiringen nach Biel. Aber ich glaube, das ist etwas für nächstes Jahr.»

