Klimaschutz-Gesetz: Die SRF-Arena zur Abstimmung

In der SRF-Arena traten nun am Freitagabend Rösti und SVP-Vertreter, darunter Magdalena-Martullo-Blocher, gegeneinander an.

Die erste «Arena» mit Moderator Sandro Brotz nach dessen Krankheitsausfall seit Mitte April versprach Spannung: Bundesrat Albert Rösti (SVP) argumentierte für das Klimaschutz-Gesetz, das in gut drei Wochen zur Abstimmung kommt, die SVP-Nationalräte Magdalena Martullo-Blocher und Michael Graber vertraten das Nein. Rösti trat also gegen seine eigenen Parteikollegen an. Rösti-Graben in der SVP - als Freitagabend-Show.