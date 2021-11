Prokrastinieren: Life Coach gibt Tipps gegen lästiges Aufschieben

Was ist Prokrastinieren?

Das Wort stammt aus dem Altgriechischen, wo «Akrasie» der Zustand ist, in welchem du gegen dein Wissen handelst. Du führst eine Handlung aus, obwohl du weisst, dass eine andere Handlung gerade wichtiger oder sinnvoller wäre. Du spielst also nochmals eine Runde auf der Playstation, obwohl du ganz genau weisst, dass du am nächsten Tag eine Arbeit abgeben musst.