Scharans wegen Feuerteufel wie auf Nadeln

So sieht die Scheune am Tag danach aus.

Gleich zu vier Brandvorfällen ist es in der kleinen Bündner Gemeinde Scharans innerhalb von 24 Stunden gekommen.

Das Bergdorf Scharans GR erlebte in den letzten beiden Tagen eine ungewohnt unruhige Zeit. Innerhalb von 24 Stunden kam es zu vier Bränden. Alle konnten gelöscht werden. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt aktuell in alle Richtungen – inklusive Brandstiftung. Feuer gefasst haben eine Scheune und zwei Holzlagerplätze.

Im Dorf herrschen nach diesen Ereignissen grosse Unruhe und Verwirrung. «Ich schlafe seither nicht mehr ruhig. Wie soll ich auch? Mit dem Gedanken im Kopf, dass da draussen ein Feuerteufel frei herumläuft und man nicht weiss, wo und wann er als Nächstes zuschlagen könnte», so eine Scharanserin zu 20 Minuten.

«Hysterie ist im Dorf spürbar»

Ein weiterer Bewohner sieht die Situation deutlich gelassener: «Ich mache mir keine Sorgen. Wer sich so was in einer solch kleinen Gemeinde erlaubt, wird schnell gefasst werden. Die Hysterie im Dorf ist aber deutlich spürbar.»