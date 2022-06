Schlafprobleme: «Ich schlafe seit Monaten nicht länger als eine Stunde am Stück»

Jessica Merz (32), aus dem Kanton Luzern: «Seit zwei bis drei Monaten wache ich jede Stunde auf.»

«Ich gehe jeden Tag etwa um 23 Uhr ins Bett. Nachdem ich nach knapp einer Stunde eingeschlafen bin, wache ich jede Stunde wieder auf. Seit zwei bis drei Monaten stehe ich jeweils auf und trinke einen Schluck Wasser. Klingelt der Wecker am Morgen, bin ich extrem müde und gereizt. Ausserdem habe ich täglich Kopfschmerzen und Schwindelgefühl. Ich denke, das ist auf den Schlafmangel zurückzuführen. Ich beginne bald einen neuen Job. Ich frage mich, wie es aufgrund meiner Müdigkeit möglich sein soll, zu arbeiten. Schlafprobleme sind in der Gesellschaft weit verbreitet. Man sollte mehr darüber sprechen.»

A.B.* (28), aus dem Kanton St. Gallen: «Seit drei Jahren geht es mir nicht mehr gut.»

M.B.* (38), aus dem Kanton Zürich: «Wenn es hoch kommt, schlafe ich vier Stunden pro Nacht.»

D.M.* (46), aus dem Kanton Bern: «Am Stück schlafe ich maximal zwei Stunden.»

«Ich schlafe seit etwa eineinhalb Jahren nicht mehr als maximal zwei Stunden am Stück. Trotzdem bin ich am Morgen nicht wirklich niedergeschlagen. Aber langsam habe ich ein wenig Angst. Ich frage mich, wie lange es noch dauert, bis ich durch meinen Schlafmangel einschneidende Probleme bekomme. Ich habe bereits diverse Mittel von meinem Arzt verschrieben bekommen – es hilft aber nichts. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Da ich im Aussendienst tätig bin, bin ich auf mein Auto angewiesen. Des Öfteren denke ich vor dem Fahren, dass es eigentlich gefährlich ist, mich so ins Auto zu setzen.»