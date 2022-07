UFC 276: «Ich schlage dich k. o. und mache dann einen Tiktok-Dance auf deinem Grab»

Blut, Schweiss, Tränen: Am Samstag treten in Las Vegas die besten MMA-Kämpfer der Welt gegeneinander an. 20 Minuten ist vor Ort und berichtet vom Geschehen.

1 / 6 Titelverteidiger Israel Adesanya wird am Samstag gegen den ehemaligen Schwergewichtler Jared Cannonier antreten. Getty Images Vor allem Israel Adesanya zeigte sich im Vorfeld des Kampfes sehr siegessicher: «Unter Druck funkle ich wie ein Diamant.» AFP Aber auch sein Herausforderer Jared Cannonier spuckte grosse Töne: «Ich bin nur aus einem Grund hier: um zu gewinnen», sagte er an der Medienkonferenz. AFP

Darum gehts

Zwei Personen prügeln in einem Käfig aufeinander ein, das Blut spritzt, die Menge tobt: Bei der Ultimate Fighting Championship (UFC) wähnt man sich in einem Gladiatorenkampf mitten in Rom. Auf der achteckigen Kampffläche – dem sogenannten Oktagon – gehen die Zweikämpfer mit Fäusten, Ellbogen, Knien und Füssen aufeinander los. Bei den Kämpfen im «Käfig», die drei Runden á fünf Minuten dauern, gelten allerdings strenge Regeln: Kopfstösse, Würgen, Schläge auf den Hinterkopf, Tritte auf liegende Gegner oder Tiefschläge sind etwa verboten. Wer sich nicht an die Anweisungen des Schiedsrichters hält, wird disqualifiziert.

Das Spektakel ist trotzdem nicht unumstritten: 1993 wetterte der damalige US-Senator John McCain gegen die gerade eben gegründete UFC und nannte den Sport «einen menschlichen Hahnenkampf». Mittlerweile überzeugt das Konzept jedoch: Die UFC ist bereits der grösste und wertvollste Veranstalter von MMA-Kämpfen. MMA bedeutet Mixed Martial Arts – also gemischte Kampfsportarten: Von Boxen, Karate, Muay Thai zu Brazilian Jiu-Jitsu, Judo oder Sambo steht es Kämpfenden offen, alle möglichen Kampfkünste zu kombinieren. Bereits 275 Kämpfe sind ausgetragen worden, an diesem Samstag steht die 276. Version an, die in Las Vegas stattfindet.

«Ich bin wie ein Vampir – jetzt ist Essenszeit»

Gleich zwei Titelkämpfe sind anberaumt: Der aktuelle Mittelgewichts-Champion Israel Adesanya (32), der den Titel bereits vier Mal verteidigt hat, wird gegen Jared Cannonier (38), die aktuelle Nummer zwei der Welt, antreten. Im Federgewicht steigt der aktuelle Champion Alexander Volkanovski mit dem ehemaligen Weltmeister Max Holloway in den Ring. Die beiden standen sich bereits drei Mal gegenüber, der Australier Volkanovski siegte alle drei Mal.

Insgesamt finden am Samstag zwölf Kämpfe statt, die viel Spannung versprechen. Vor allem im Mittelgewicht spuckten im Vorfeld des Titelkampfes Adesanya – der Avatar Aang and Naruto Uzumaki zu seinen Vorbildern zählt – und Cannonier grosse Töne: «Ich habe nicht das Gefühl, dass er eine Gefahr für mich ist», sagte etwa der in Nigeria geborene Adesanya. Er sei froh, dass es neues Blut gibt, das gegen ihn antreten will: «Ich bin wie ein Vampir – und jetzt ist Essenszeit.» Cannonier wiederum liess das nicht auf sich sitzen: «Es kümmert mich nicht, was andere sagen», sagte er an der UFC-Medienkonferenz. «Ich bin nur aus einem Grund hier: um zu gewinnen.»

Als klare Nummer eins wird Adesanya auch von anderen Kämpfern angepöbelt. Die Weltnummer vier im Mittelgewicht, Sean Strickland, sagte etwa: «Kein Mann, der sich zu Cartoons einen runterholt, könnte mich je schlagen.» Worauf Adesanya entgegnet: «Wenn du diesen Kampf gewinnst und dann gegen mich antreten darfst, schlage ich dich k. o. und mache dann auf deinem Grab einen Tiktok-Dance.»

Der Event ist bis auf den letzten Platz ausverkauft: 20’000 Fans werden sich im Stadion einfinden. Auch 20 Minuten wird dank dem Hauptsponsor Monster Energy live vor Ort sein und vom Kampf berichten. Dabei wird es vor allem um folgende Frage gehen: Geht es bei UFC-Kämpfen um mehr als nur rohe Gewalt?