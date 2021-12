Kontakt abgebrochen – «Ich schliesse dich aus meinem Leben aus, Sohn»

In den Zeilen hat der Vater seinem Sohn unter anderem geschrieben: « Warum!? Du musst damit leben, deinen Papa wie einen Geächteten abgetan zu haben. Ich für mich aber blicke heute friedlich zurück, denn ich war stets für dich da. » (Symbolbild)

Paul* (76) hat den Kontakt zu seinem Sohn abgebrochen. In einem Brief hat er ihm sein Herz ausgeschüttet – eine Antwort hat er jedoch nie erhalten.

Im ersten Teil unserer Serie erzählt Sandra* (25), warum sie nach wiederholten Verletzungen und Lügen nichts mehr von ihrer Mutter wissen will.

Paul* (76) litt unter de r Distanziertheit seines Sohnes so sehr, dass er schliesslich den Kontakt von sich aus ganz abgebrochen hat.

Weihnachtszeit ist Familienzeit – doch was, wenn es zur Familie keinen Kontakt mehr gibt?

« Warum!? Du musst damit leben, deinen Papa wie einen Geächteten abgetan zu haben. Ich für mich aber blicke heute friedlich zurück, denn ich war stets für dich da. » So beginnt der Brief, den Paul* seinem Sohn geschrieben hat. Eine ganze Seite hat er ihm gewidmet, sein Herz ausgeschüttet – eine Antwort bekam der 76-Jährige nie. Verstehen kann er das nicht:

«Wie konnte es so weit kommen?»

Jetzt sind Max und seine Affäre, also seine erste Freundin, wieder ein Paar, haben ein Kind bekommen. Ich musste mich selbst einladen, um meinen Enkel kennenlernen zu können. Das war das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe, jetzt weiss ich seit Monaten nichts mehr von ihnen. Es lässt mich kaum einschlafen. Immer wieder frage ich mich, wie es so weit kommen konnte. Ich verstehe es einfach nicht. »

Es sei ihm schwer gefallen, doch die letzten Zeilen in seinem Brief sind gleichzeitig auch die letzten Worte, die Paul seinem Sohn widmen will: « Das Fass läuft über. Ich schliesse dich nun aus meinem Leben aus – andere können das nicht verstehen, aber ich kann einfach nicht mehr. »