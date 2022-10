KOF-Chef : «Ich schliesse eine Rezession in der Schweiz aus»

Trotz Wachstumsflaute in Europa und den USA sieht Jan-Egbert Sturm, der Direktor der ETH-Konjunkturforschungsstelle (KOF), für die Schweiz keine Gefahr einer Rezession. Im Interview mit der «SonntagsZeitung» sagt Sturm: «Ich glaube nicht, dass wir in der Schweiz eine Rezession sehen werden.»

Die absehbare Rezession in Deutschland und auch in anderen grossen europäischen Ländern wie Frankreich, Italien und Spanien werde zwar unser Wachstum dämpfen. «Wir werden wohl ein ziemlich schwaches Winterhalbjahr haben. Aber unter der Annahme, dass die Energieengpässe in den kommenden Wintermonaten nicht desaströs sein werden, schliesse ich eine Rezession in der Schweiz aus.»