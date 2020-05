Corona-Fragebogen

«Ich sehe immer das Positive – egal, was kommt»

Diesmal mit Kariem Hussein (31), Leichtathlet und Europameister 2014 über 400 m Hürden.

Ein Bild aus aktiveren Zeiten: Kariem Hussein an der WM 2019 in Doha.

Sportlich hat sich nicht viel verändert, ich konnte gut trainieren. Im Unterschied zu sonst war ich einfach immer allein, ohne meinen Trainer. Es gibt gewisse Anlagen, die ich nutzen konnte, und ein Kraftraum steht mir glücklicherweise privat zur Verfügung. Privat geht es mir wie allen anderen auch. Ich bin ständig daheim, und Kontakte pflege ich via Handy. Ich bin ebenfalls im Homeoffice.

Meine Einheiten stets ohne Trainer zu absolvieren, war die grösste Einschränkung. Und es kamen weitere Anfahrtswege als üblich dazu. Es brauchte auch mehr Eigeninitiative, um in Erfahrung zu bringen, wo noch eine Anlage offen ist, um zu trainieren, und wo man überhaupt noch hingehen kann. Was ich primär brauche, ist eine Rennbahn, daneben eignen sich auch Strassen und Hügel gut für mich, um trainieren zu können.

Ich kann mich wieder in gewohntem Terrain bewegen. Wir werden wohl wieder vermehrt im Letzigrund trainieren können, gestaffelt und mit einer entsprechenden Organisation. Vielleicht wird das eine oder andere Training auch wieder vom Trainer begleitet.

Wie verbringen Sie in diesen Tagen Ihre Freizeit?

Bei mir läuft aktuell eigentlich mehr als zuvor. Auf der Plattform Homeworkout.ch biete ich den Leuten kostenlose Trainings für zu Hause an. Darauf sind Videos zu finden, und es gibt Live-Workouts. Dies alles nahm viel Zeit in Anspruch. Die Projekte gingen mir nicht aus. Darüber bin ich auch sehr froh, denn es gab mir eine Struktur im Leben.

Ich habe nur an der Nike Living Room Cup Challenge teilgenommen, ansonsten mich jedoch eher davor gedrückt. Zu Beginn war es auch zu viel, es gab fast täglich irgendwelche Challenges. Da ich aber beschäftigt war, suchte ich nicht gross nach Ablenkung. In den letzten Tagen ist es jedoch ruhiger geworden mit den Challenges, offenbar scheinen allmählich die Ideen auszugehen. (lacht)

Was fehlt Ihnen derzeit am meisten?

Nein. Wenn es in einem Jahr immer noch ähnlich wäre wie aktuell und erneut keine Wettkämpfe stattfinden würden, dann müsste ich mich schon fragen, was wir hier überhaupt noch tun. Aber im Moment stellt sich diese Frage nicht. Ich habe keine Gedanken, die über eine Zeitspanne von sechs Monaten hinausgehen.

Wie schöpfen Sie in solchen Zeiten Zuversicht?

Durch meine Lebenseinstellung. Ich sehe immer das Positive und habe den Glauben daran – egal, was kommt. So handhabe ich das auch jetzt. Ich sehe die aktuelle Zeit als Plattform, die ich nutzen kann. Ich komme aus einer langen Verletzungspause und bin durchaus froh, bekomme ich nun länger Zeit, mich vorzubereiten. Ich konzentriere mich auf das, was ich direkt beeinflussen kann, und sehe die ganze Situation auch als Chance.