Polizei ermittelt gegen Instagrammer

«Ich sehe kein Problem bei meinen Videos»

«Szene isch Basel» hat auf Instagram mit kruden Videos aus dem Nachtleben einen Trend lanciert. Sein Winterthurer Pendant hat damit jetzt die Aufmerksamkeit der Polizei erregt, die nun ein Ermittlungsverfahren eröffnet hat. In Basel sieht die Justiz derweil keinen Anlass, zu handeln.

In Winterthur hat der Account «Szene ish Winti» jetzt die Aufmerksamkeit der Stadtpolizei auf sich gezogen. Man habe den Betreiber des Accounts aufgefordert, persönlichkeitsverletzende Videos zu entfernen, sagte Mediensprecherin Rahel Egli gegenüber dem «Landboten» . In einem Fall sei bereits ein Ermittlungsverfahren eröffnet worden.

Der Betreiber des Accounts hat von den Ermittlungen erst aus der Zeitung erfahren, wie er gegenüber 20 Minuten sagt. Auf die Forderung der Polizei möchte er nicht eingehen: «Ich habe auf Bitten der Stapo auf meiner Seite keine Inhalte gelöscht.» Die Stapo habe ihm geraten, problematische Videos zu löschen, da diese gegen Persönlichkeitsrechte verstossen können. «Ich erkenne aber kein Problem in meinen Videos», sagt er. Dass die Inhalte, die er postet, kontrovers sind, sei ihm aber durchaus bewusst. «Ich will auch polarisieren», sagt er. Vor allem aber wolle er zeigen, was in Winterthur abgehe, und «für gute Unterhaltung sorgen».