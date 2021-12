Sorge wegen Omikron : «Ich sehe leider einen neuen Lockdown auf Deutschland zukommen»

Die Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich in Deutschland zwar langsamer aus als in Grossbritannien, dennoch rechnet ein renommierter deutscher Immunologe mit einem neuen Lockdown.

Bereits in den nächsten Tagen sollen in Deutschland neue Kontaktbeschränkungen eingeführt werden.

Die Omikron-Variante des Coronavirus wird sich in Deutschland ausbreiten und auch viele Geimpfte werden sich damit anstecken, ist sich Carsten Watzl sicher. Der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie befürchtet in den «Augsburger Allgemeinen» (Bezahlartikel): «Wir werden die bei Omikron hochschiessenden Inzidenzen sehr stark hinunterbringen müssen, und das wird uns nicht jetzt wie in dieser vierten Welle mit Booster-Impfungen gelingen, sondern nur wieder mit Abstand und Kontaktbeschränkungen», sagte er der Zeitung. «Ich sehe leider einen Lockdown auf uns zukommen, der uns alle betreffen wird.»



Der Immunologe zeigt sich besorgt über die Lage in den Spitälern, die sich wegen Omikron noch mehr verschärfen könnte. Selbst wenn die Impfung das Erkrankungsrisiko um 80 Prozent oder 90 Prozent reduziere, bleibe immer noch ein hohes Restrisiko, dass auch ein Teil der Geimpften im Spital lande, befürchtet Watzl. Deshalb werde mit einer drohenden, schnell anwachsenden Omikron-Welle und einem starken Anstieg der Infizierten-Zahlen zwangsläufig auch die Zahl der Hospitalisationen hochgehen. Das gelte selbst dann, wenn die Omikron-Variante zu weniger schweren Verläufen führen sollte. «Denn wir werden einfach insgesamt viel mehr Fälle bekommen», so der Immunologe. Er sei allerdings skeptisch, dass Omikron wirklich harmloser sei.