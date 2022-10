Farbton Kupfer: «Ich sehe nur Arielle» – Anja Zeidler überrascht mit neuer Frisur

1 / 4 Anja Zeidler zeigt sich mit einer neuen Haarfarbe. Instagram/anjazeidler Zuvor kannte man die Influencerin stets mit ihren braunen, langen Haaren. Instagram/anjazeidler Nun erstrahlen sie im Farbton Kupfer. «Wer ist Anja? Ich sehe nur Arielle», schreibt die 29-Jährige zu ihrem neuen Video. Instagram/anjazeidler

Darum gehts Anja Zeidler strahlt in neuem Look.

Die Unternehmerin veröffentlicht auf Instagram ein neues Video, in dem sie sich mit neuer Haarfarbe zeigt.

«Wo ist Anja? Ich sehe hier nur Arielle», schreibt die 29-Jährige dazu.

Neu erfunden hat sich Anja Zeidler in ihren 29 Jahren schon des Öfteren. Den jüngsten Wandel vollzog die Influencerin erst am Donnerstag. Die Luzernerin trägt ihre Haare nun in der Farbe Kupfer. Das Ergebnis zeigte sie direkt in einem Reel auf Instagram – und sorgt damit für Begeisterung unter ihren Followerinnen und Followern.

Zu Beginn des kurzen Clips ist Zeidler noch mit ihren schulterlangen und naturbraunen Haaren zu sehen. Kurz darauf strahlt Zeidler mit ihrer neuen, kupferfarbigen Lockenpracht in die Kamera. «Wo ist Anja? Ich sehe nur Arielle», kommentiert die Influencerin den Beitrag. Und fügt an: «Falls ihr von mir, einer ehemaligen Friseurin, etwas zum Thema Haare färben in der Schwangerschaft lesen möchtet, schreibe ich euch hier gerne etwas dazu.»

«Oh mein Gott, jetzt will ich auch»

Schliesslich weiss Anja aktuell genau, wovon sie schreibt. Die Influencerin erwartet zusammen mit ihrem Verlobten Milan Anicic (26) ihr zweites Kind. «Es gilt generell – besonders in der Schwangerschaft – Vorsicht im Umgang mit Farbveränderungen.» Sie selbst kam mit einer Naturhaarfarbe in den Salon. Und da dieser bereits in derselben Tonhöhe wie ihre Arielle-Wunschfarbe lag, sei diese Farbveränderung unkompliziert gewesen. «Nur die Tonrichtung musste verändert werden, nicht aber die Tonhöhe», so Zeidler weiter.

Zudem wurde mit Extensions gearbeitet, welche «bereits eingefärbt waren und zusätzlichen Effekt erleichterten. Da es somit relativ einfach zu erreichen war, habe ich es gewagt.» Bei ihrer Fangemeinde kommt die überraschende Typveränderung gut an. «Sorry, aber wie geil siehst du bitte aus», schreibt eine Userin unter Anjas Video. «Oh mein Gott, jetzt will ich auch», fügt eine andere hinzu.

Ein Fan geht sogar so weit und findet, dass Anja die neue Frisur «viel besser passt». Weiter kommentiert eine Followerin, dass sie erst bei mehrmaligem Schauen des Videos Gefallen an der Farbe gefunden hat: «Im ersten Moment hab ich gedacht, ‹puh, spezielle Farbe›. Mittlerweile schau ich dein Reel schon zum fünften Mal und denke mir jedes Mal einfach: ‹Wow, was für eine mega Haarfarbe.›»

