Eva Longoria im Interview: «Ich sollte mehr klauen»

Noch bevor Eva Longoria in der École Militaire, einer ehemaligen Militärschule in Paris, zum Interview aufläuft, sitzen wir – etwas aufgeregt – parat. Keine fünf Minuten später steht die ehemalige «Desperate Housewives»-Darstellerin in der Tür und … lacht. Phew – sie ist herzlich und nimmt mit ihrer energiegeladenen Art Anspannung raus.

Auf dem Runway von Le Defile Walk Your Worth by L'Oreal Paris trägt Eva später ein Kleid mit Federn und Pailletten und kombiniert dazu intensive Smokey Eyes.

Für mich bedeutet es, andere Frauen zu unterstützen. Ich will sie ermutigen, das zu tun, was sie möchten und sie an ihren eigenen Wert erinnern. Und zwar nicht, wenn es um Make-up und Haarpflege geht, sondern um ihre Beziehungen, ihre Karrieren, ihre Jobs – wir sollten den Wert erkennen, den wir in eine Situation einbringen können und ihn zelebrieren.