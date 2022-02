Angelique Coetzee : «Ich sollte nicht über die milden Verläufe bei Omikron sprechen»

Die Medizinerin aus Südafrika entdeckte die Virusvariante als Erste. Schon früh sah sie mildere Verläufe als bei den Vorgängervarianten – doch sie sollte darüber schweigen. Diese happigen Vorwürfe richtet sie an das medizinische Establishment in Europa.

«Man muss bei Hausärzten nachfragen»

«Meine Berichte haben sie aus der Spur gebracht», sagte Coetzee über einige ihrer Kollegen und Kolleginnen. «Dabei muss man sich in einer Pandemie nun mal auch ansehen, was an der Basis passiert. Bei den Hausärzten, die täglich Erkrankte behandeln, muss nachgefragt werden, was sie erleben, wie sich das Krankheitsbild darstellt.» Die Medizinerin fügte hinzu, sie glaube, dass die Regierungen «überreagiert» hätten.