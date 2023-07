Chiara Pagliaro moderiert bei GOAT Radio die Morgenshow

Als Jugendliche sang sie und spielte Geige. «Einmal war ich Statistin in einem Film mit Jane Birkin», so das Multitalent.

«Ich musste noch nie ein Studio bedienen»

Eine weitere Challenge bildete insbesondere zu Beginn die Technik. «Ich musste vor diesem Job noch nie ein Studio bedienen. Eines Morgens funktionierte einfach nichts und ich erreichte niemanden», erzählt sie. Chiara ist nicht unbedingt die Ruhe in Person in Stresssituationen. «Wütend wurde ich zwar nicht, aber an diesem Tag gab es dann halt keine News um sechs Uhr», so die Moderatorin.