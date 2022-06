Toxische Beziehungen : «Ich sprang vom Balkon und flüchtete mit meinem Sohn ins Frauenhaus»

1 / 4 J.S.* (38) erlebte psychische und physische Gewalt in der Beziehung. Privat Der Verleumdungsprozess zwischen Johnny Depp und seiner Ex-Ehefrau Amber Heard offenbarte eine toxische Beziehung zwischen den beiden Schauspielern. AFP/Valerie Macon Amber Heard hat im Prozess geschildert, dass Depp sich in ein «Monster» verwandle, wenn er Alkohol und Drogen nehme. REUTERS

Der Verleumdungsprozess zwischen Johnny Depp und seiner Ex-Ehefrau Amber Heard offenbarte eine toxische Beziehung zwischen den beiden Schauspielern. In den sozialen Medien tauschen sich seither vermehrt Betroffene über ihre Erfahrungen aus. Laut Sieglinde Klimen, Leiterin des Berner Männer- und Väterhauses «ZwüscheHalt», sind toxische Beziehungen weiter verbreitet als man denkt. «Charakteristisch für solche Beziehungen ist eine starke emotionale Abhängigkeit. Die Partner machen ihr Selbstwertgefühl davon abhängig, was die andere Person macht und was sie über einen sagt», erklärt Klimen. Dabei müssten nicht beide Partner toxische Verhaltensweisen an den Tag legen. «Es geht darum, dass mindestens ein Partner unter der Beziehung leidet, aber dennoch daran festhält.» Drei Betroffene berichten gegenüber 20 Minuten von ihren Erfahrungen.

Leonie R.* (20): «Er wirkte sehr sympathisch und nett»

«Er wirkte am Anfang sehr sympathisch und nett. Bereits ein paar Tage nach unserem Kennenlernen übernachtete er bei mir. Er wollte mir näher kommen, doch ich war dagegen. Er tat es trotzdem. Ich war schockiert und erstarrte. Am nächsten Morgen fragten meine Eltern, ob wir ein Paar seien. Er sagte Ja, ich antwortete nicht. Rückblickend hätte ich mich da schon wehren sollen, doch ich hatte Gefühle für ihn. Er begann immer stärker in mein Leben einzugreifen. Er bestimmte zunehmend, was ich anziehen soll und mit wem ich mich treffen darf. Eine Freundin meinte, dass die Beziehung ungesund sei, doch ich wollte es nicht wahrhaben. Erst als der psychische Druck zu stark wurde, machte ich Schluss. Ab da fühlte ich mich frei und realisierte erst, wie stark ich unter der Beziehung gelitten habe.»

Student aus Bern (24): «Mit der Zeit änderte sich alles»

«Meine Ex-Freundin war anfangs sehr herzlich. Sie war sehr aufmerksam und machte mir Geschenke. Ich fühlte mich einfach wohl bei ihr. Wir planten unsere gemeinsame Zukunft und waren uns sicher, dass wir perfekt zusammenpassen. Mit der Zeit änderte sich aber alles. Sie wurde plötzlich immer kontrollierender, rastete aus, wenn ich keine Zeit für sie hatte und veranstaltete Psychoterror, wenn ich mal ausging. Selbst meinen Bruder durfte ich nicht mehr treffen. Wenn ich nicht gehorchte, verweigerte sie mir körperliche Nähe. Sie log ständig und jegliche Kritik an ihr war für sie wie Gift. Irgendwann hat sie mich mit ihrem Ex-Freund hintergangen und per Whatsapp Schluss gemacht.»

Mutter J.S.* (38): «Ich sprang vom Balkon und flüchtete ins Frauenhaus»

«Ich war zehn Jahre lang mit einem Narzissten verheiratet. Anfangs war ich sehr glücklich und dachte, wir passen perfekt zusammen. Mit der Zeit hat er dann begonnen, mich zu beleidigen. Irgendwann wurde er dann auch handgreiflich. Trotzdem hatte ich das Gefühl, die Ehe retten zu müssen und entschuldigte mich ständig. Wir haben einen Sohn und ich wollte nicht, dass er darunter leidet. Letztes Jahr im Februar griff er mich erneut an. Ich sprang vom Balkon und flüchtete mit meinem Sohn ins Frauenhaus. Am Anfang ging es mir schlecht. Das Schlimmste war, zu erkennen, dass unser Kind darunter gelitten hat. Mein Sohn und ich befinden uns nun in psychologischer Behandlung. Ich habe mittlerweile auch eine eigene Wohnung und lebe in Freiheit. Ich war rückblickend naiv und gab meinem Ex-Partner immer wieder eine Chance.»

