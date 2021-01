1 / 6 Noas (22) Züge fielen aus. Statt arbeiten, schippt er nun Schnee für seinen Nachbarn. zvg Der Schreinerlehrling stand drei Stunden in der Kälte, dann bekam er frei. zvg Liam (17) ist angehender Landschaftsgärtner. «Diese Woche hatte ich immer wieder frei, weil ich nicht auf der Baustelle arbeiten konnte, da der Boden gefroren ist.» zvg

Darum gehts Es gibt einen Rekordschneefall in Teilen der Schweiz.

Das führt dazu, dass einige Leute ihrem Job nicht nachgehen können.

Drei Betroffenen erzählen, weshalb sie heute frei haben.

Handwerker, Müllabfuhr und all jene Menschen, die für ihren Job physisch anwesend sein müssen: Sie hatten es heute früh in weiten Teilen der Schweiz nicht einfach. Der Schneefall der letzten Tage hat es für manche gar unmöglich gemacht, heute zur Arbeit zu erscheinen oder ihren Job auszuführen. Vielerorts brauchten Pendler Geduld, in der Stadt Zürich etwa ist der öffentliche Verkehr ganz zum Erliegen gekommen. Noe, Liam und Alexandra erzählen, weshalb sie heute frei haben.

Noa (22), Schreinerlehrling :«Ich habe drei Stunden in der Kälte gewartet»

«Als ich heute morgen aufgewacht bin, war ich noch optimistisch und dachte, dass ich schon irgendwie zur Arbeit komme. Weil ich aber mit Verspätungen gerechnet habe, bin ich extra 30 Minuten früher aus dem Haus. An der Bushaltestelle wartete ich über 15 Minuten, weil der Bus Verspätung hatte. In Niederweningen am Bahnhof angekommen, rief ich das erste Mal meinen Chef an und sagte ihm, dass ich sicherlich 30 Minuten später in Zürich ankommen werde. Nach und nach fielen die Züge aus. Ich stand ganze drei Stunden in der Kälte. Obwohl ich fünf Lagen Kleider anhatte, bin ich fast erfroren. Beim dritten Anruf bei meinem Chef sagte mir dieser, dass ich nach Hause gehen darf, wenn der nächste Zug ausfallen wird. Ich habe heute also offiziell schneefrei bekommen. Die Zeit werde ich nutzen, um etwas für die Berufsschule zu machen und bei meinen Nachbarn Schnee zu schippen.»

Liam (17), Landschaftsgärtnerlehrling: «Bei diesen Schneemassen kann ich nicht auf der Baustelle arbeiten»

«Bereits gestern erhielt ich von meinem Chef die Nachricht, dass ich heute nicht zur Arbeit kommen muss, weil der Wetterbericht sehr viel Schnee gemeldet hatte. Diese Woche hatte ich immer wieder frei, weil ich nicht auf der Baustelle arbeiten konnte, da der Boden gefroren ist. Heute wurde das ganze Geschäft wegen des starken Schneefalls geschlossen. Auch schon im letzten Jahr kam es immer wieder vor, dass ich aufgrund der Wetterlage frei bekommen habe. Deswegen haben wir Landschaftsgärtner auch alle eine Schlechtwetterversicherung. Wenn ich etwa eine Woche wegen zu starkem Schneefall nicht arbeiten kann, muss ich zwei Ferientage von mir dazugeben, die restlichen Tage zahlt die Versicherung. Als Lernender habe ich heute aber nicht ganz frei: Ich habe vom Betrieb Lehraufträge erhalten, etwa muss ich Pflanzen beschreiben. Daran arbeite ich nun fünf Stunden, danach habe ich frei. Da in meiner Nachbarschaft einige ältere Menschen leben, werde ich in deren Einfahrten Schnee räumen.»

Alexandra (21), Pharma-Assistetin: «Mein Chef hat mir empfohlen, warme Socken anzuziehen»

Schon gestern Abend nach der Arbeit in der Apotheke kam ich 30 Minuten später zuhause an und ich wusste, dass es heute zu Zug- und Busausfällen kommen könnte. Dennoch habe ich heute morgen versucht, von meinem Wohnort Mellingen nach Bremgarten zu kommen. Die Bushaltestelle war total zugeschneit, dazu kam noch der ganze Schnee vom Schneepflug. Nicht einmal mehr das Schild der Bushaltestelle war zu sehen. Da nach über 30 Minuten noch immer kein Bus kam, ging ich heim, um mich beim Geschäft abzumelden und etwas aufzuwärmen. Eineinhalb Stunden später habe ich es nochmals versucht. Aber noch immer waren keine Busse unterwegs. Ich habe über die Medien erfahren, dass es zum Streckenunterbruch zwischen Fischbach-Göslikon und Bremgarten kam. Eine Arbeitskollegin sagte mir aber, dass es eine Busumleitung von Fischbach-Göslikon via Stetten nach Bremgarten gab. Ich schöpfte Hoffnung. Bei meinen dritten Versuch zur Arbeit zu kommen, habe ich es nach einer langen Wartezeit in der Kälte immerhin bis zur Bushaltestelle Niederwil Zentrum geschafft. Aber von dort aus kam ich nicht mehr weiter. Mein Chef hat mir schliesslich wetterbedingt freigegeben und mir empfohlen , warme Socken anzuziehen, um nicht krank zu werden, nachdem ich heute über den Tag durch etwa zwei Stunden in der Kälte gestanden bin.

Kanton Zürich Gymi evakuiert Aber nicht nur Lernende oder Mitarbeiter haben heute frei. Im Kanton Zürich zum Beispiel schickten die Kantonsschulen Freudenberg und Enge sowie das Liceo Artistico alle Schüler nach Hause. Es bestehe die Gefahr, dass auf dem weitläufigen Areal Bäume einstürzen, so Mirjam Kindschi vom Sekretariat der Kantonsschule Freudenberg. Dass die Schülerinnen und Schüler nach Hause können, sei eine Vorsichtsmassnahme. Docht weitaus nicht alle Jugendliche waren überhaupt anwesend. «Viele Schülerinnen und Schüler haben es wegen der ausgefallenen ÖV-Verbindungen gar nicht bis in die Schule geschafft», so Kindschi.