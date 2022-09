20-Minuten-Reporter reiht sich für Queen Elizabeth II. in die kilometerlange Warteschlange.

20-Minuten-Reporter Gandalf Weidemann ist derzeit in London und hat sich spontan in die Warteschlange gereiht.

Schätzungen zufolge sind es bis zu zwei Millionen Personen, die sich in den vier Tagen, in denen der Leichnam der Monarchin in der Westminster Hall für die Öffentlichkeit aufgebahrt ist, verabschieden werden.

Noch bis Montagmorgen ist der Sarg der Queen in der Westminster Hall aufgebahrt, damit sich die Öffentlichkeit von der Monarchin verabschieden kann. Der Andrang wurde am Freitag jedoch so gross, dass die britische Regierung die Warteschlange vorübergehend für geschlossen erklärte. Für mindestens sechs Stunden dürfe sich niemand mehr anstellen, hiess es in London. Zuletzt erstreckte sich die Schlange etwa acht Kilometer lang über eine Themse-Brücke bis zur Westminster Hall des Parlaments.