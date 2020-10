Am Samstag wurde ein Corona-Testcenter in Solothurn überrannt. «Die Schlange wurde immer länger», sagt eine Leserin.

Das Corona-Testcenter des Bürgerspitals Solothurn war am Samstag völlig überlastet: «Ich stand drei Stunden lang an», berichtet Leserin A.T. «Die Leute konnten nicht glauben, wie lang die Schlange war.» Und der Ansturm sei nicht weniger geworden, so T.: «Als ich ging, waren sogar noch mehr Leute da als vorher.»

Testen lassen musste sie sich, weil in ihrem Haushalt jemand an Corona erkrankt ist. Jetzt befindet sich T. wieder in Isolation. Immerhin seien die Hygienemassnahmen und Abstandsregeln beim Anstehen eingehalten worden, so die 20-Jährige: «Alle waren sich des Risikos bewusst.»

«Es ist in allen Testzentren viel los»

Ein anderer Leser reiste sogar aus dem Aargau an. R.S. aus Rothrist stand über zweieinhalb Stunden lang in der Schlange, wie er erzählt: «Bei mir in der Nähe gab es keine Möglichkeit, sich testen zu lassen.» Der 31-jährige kann nicht verstehen, wieso einige Spitäler am Wochenende keine Tests anbieten: «Diese Möglichkeit sollte es überall geben!»

Wie Sprecher Hannes Triofini sagt, kann das Bürgerspital im Testzentrum ungefähr 200 Corona-Abstriche in neun Stunden machen. Man könne zudem je nach Aufkommen flexibel weitere Testspuren öffnen.

Die Solothurner Spitäler hätten insgesamt drei Testzentren, so Triofini: «Momentan ist überall viel los.» Man könne sich ohne Voranmeldung testen lassen: «Darum ist es immer möglich, dass viele Leute da sind.»