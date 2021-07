Ex-Hausmädchen der Queen verrät - «Ich staubte teure Kunst ab und putzte das königliche Klo»

1 / 8 Alicia Healey hat vier Jahre lang für die Königin von England gearbeitet. Instagram/theladysmaid Die Britin war eines der Hausmädchen der Queen. Ihr Job beinhaltete das Abstauben von Skulpturen und teuren Gemälden sowie das Putzen der königlichen Toiletten. imago images/i Images Ihr Arbeitsort: der Buckingham-Palast. Wenn die 95-Jährige aber nach Windsor, Sandringham oder Balmoral reist, war Alicia mit dabei. imago images/ZUMA Wire

Darum gehts Mehrere Hundert Angestellte sorgen für Recht und Ordnung in den königlichen Residenzen von Queen Elizabeth (95). Ein Blick hinter die Palastmauern wird allerdings nur selten gewährt.

Nun spricht ein ehemaliges Hausmädchen über ihre Zeit im Dienste der Krone.

Alicia Healey erzählt in einem Artikel für den «Telegraph» vom Vorstellungsgespräch, ihrem Arbeitsalltag und den Freizeitaktivitäten als royale Angestellte.

Auf der Website «Royal.uk» sind immer wieder Stellenausschreibungen zu finden. Von Kommunikationsmanagerin oder Kommunikationsmanager über Köchinnen und Köche bis hin zu persönlichen Pagen und Hausmädchen sucht die Queen regelmässig neues, qualifiziertes Personal. «The Firm», wie das Königshaus noch genannt wird, ist ein riesen Unternehmen. Nicht nur der Buckingham-Palast will bewirtschaftet werden, auch weitere historische Residenzen, in denen einige Familienmitgliedern dauerhaft wohnen, müssen in Stand gehalten werden.

Doch wie ist es, seine Dienste der Krone zu widmen und für die Königin von England zu arbeiten? Alicia Healey, Autorin des Buches «Wardrobe Wisdom», hat diese Frage nun in einem Artikel für den «Telegraph» beantwortet. Vier Jahre lang war sie als Hausmädchen für die Monarchin tätig, begleitete die 95-Jährige als ihre Lady’s Maid und persönliche Assistentin auf diverse Reisen.

Die royale Stellenanzeige

Eher per Zufall wurde sie auf die Stelle im Buckingham-Palast aufmerksam. Nach ihrem Studium der Kunstgeschichte bewarb sich Alicia auf zahlreiche Ausschreibungen – vergebens. «Wirklich Interesse hatte ich an diesen eh nicht», schreibt sie. Bei einem Inserat für einen Sommerjob auf Schloss Balmoral sah die Sache allerdings anders aus. Dabei handelte es sich um eine dreimonatige Stelle als Hospitality Assistent.

«Mein Hauptinteresse und Ehrgeiz zu dieser Zeit war es, im Bereich Kunst- und Architektur-Erhaltung zu arbeiten, und ich hatte schon immer ein Interesse an historischen Gebäuden», so Healey in dem Artikel. Also bewarb sie sich und erhielt eine Woche später eine Einladung zum Vorstellungsgespräch.

Das Vorstellungsgespräch im Buckingham-Palast

Die Bewerbung fand mit der obersten Haushälterin des Buckingham-Palasts statt. Dabei wurde Alicia der königliche Job durchaus schmackhaft gemacht – und zwar mit einer versprochenen «Work-Life-Balance». Demnach gäbe es eine «Personalbar» und «schottische Tänze». «Sie hat mir gesagt, hier zu arbeiten sei wie eine Universität, nur ohne die Vorlesungen», so die Autorin. Man hätte als Angestellte die Möglichkeit, Bälle und besondere Feierlichkeiten zu besuchen.

«Das hörte sich für mich ziemlich verlockend an.» Healey bewarb sich zwar nur für einen dreimonatigen Sommerjob, doch ihr wurde direkt eine dauerhafte Stelle als Hausmädchen im Buckingham-Palast angeboten. Und Alicia sagte prompt zu.

Der erste Eindruck

An ihrem ersten Tag bekam die Autorin eine Führung durch ihren neuen, ganz besonderen Arbeitsplatz. «Ich wurde durch die Staatsräume geführt», so Healey. Insbesondere die Bildergalerie hinterliess bei der ehemaligen Kunstgeschichte-Studentin Eindruck. Sie war erstaunt, «berühmte Gemälde von Van Dyck und Canaletto zu sehen, einen Constable hier, einen Reynolds dort.»

Und weiter: «Ich war aufgeregt, dass dies mein ‹Büro› sein sollte, und dass ich jeden Tag diese vergoldeten Treppen hinuntergehen durfte, umgeben von so vielen unbezahlbaren Kunstwerken.»

Der Arbeitsalltag

Als traditionelles Hausmädchen arbeitete sie in Windsor, Sandringham und Balmoral und erledigte Aufgaben, «die sich seit der Zeit von Königin Victoria kaum verändert haben.» In ihrem Artikel für die britische Zeitung führte sie aus: «Ich fühlte mich ein bisschen wie eine Zeitreisende und genoss die Einzigartigkeit dieser Aufgaben.» Arbeitsbeginn war für Alicia täglich um 6.30 Uhr. Etwas zu früh für ihren Geschmack: «Ich war froh, wenn ich die Augen lange genug offen halten konnte, um mich auf den Staubwedel zu konzentrieren, geschweige denn auf den Van Dyck an der Wand.»

Neben dem Putzen von teuren Kunstwerken und dem Abstauben von Gemälden musste sie auch die königlichen Toiletten putzen. Aufgrund ihrer Ausbildung bekam sie auch bald einen weiteren Job in der royalen Kunst- und Kultursammlung, der Royal Collection im St. James’s Palast – allerdings auf freiwilliger Basis. Dort kümmerte sie sich in ihrer Freizeit um antike Schriften. Doch: «Die Arbeit mit Skulpturen, antiken Möbeln, vergoldeten Treppen und Bilderrahmen im Buckingham-Palast waren angenehmer und lohnender gewesen», gesteht Alicia.

Das Vergnügen hinter den Palastmauern

Wie beim Vorstellungsgespräch versprochen, kam neben dem Arbeiten tatsächlich auch der Spass nicht zu kurz. Insbesondere mit dem im April verstorbenen Prinz Philip höchstpersönlich. «Ein Höhepunkt ausserhalb des Dienstes war das Tanzen eines Walzers mit dem Herzog von Edinburgh auf dem Ghillies-Ball auf Schloss Balmoral. Eine Erinnerung, die heute noch sehr lebendig ist.»