Granit Xhaka über EM-Quali, Arsenal und Leverkusen

Granit Xhaka, 2:1-Sieg in Andorra. Pflichtaufgabe erfüllt. Wie sehen Sie das Spiel?

Sicher eine sehr gute erste Halbzeit, mit meiner Chance hätten wir den Sack vielleicht schon früher zumachen können. Danach sind uns viel zu viele Fehler unterlaufen und dementsprechend war es auch keine gute Leistung in der zweiten Halbzeit. Da wird man auch gegen solche Teams bestraft.

Beim Anschlusstreffer war der Andorraner ganz alleine. Was hat nicht gestimmt?

2016 standen Sie auch schon als Captain auf dem Feld in Andorra. Auch dort gab es ein knappes 2:1.

Es ist enorm schwer, hier zu spielen. Aber das Wichtigste sind die drei Punkte und jetzt schauen wir vorwärts. Nach der Kampagne fragt dich niemand mehr, wie dieses Spiel ausgegangen ist. Wir haben drei Spiele, neun Punkte. Wenn wir nun am Montag gewinnen, sieht das alles sehr gut aus.

Was erwarten Sie gegen Rumänien für ein Spiel?

Ich habe sie in den letzten Jahren und Monaten eigentlich gar nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin. Aber die Rumänen haben immer starke Fussballer. Wir werden den Gegner analysieren und wollen die drei Punkte zu Hause behalten.

Mit Ihrem Club Arsenal waren Sie lange auf Meisterkurs in England. Wie fällt Ihr Fazit der Saison aus?

Natürlich ist es schlussendlich ärgerlich, wenn man so lange oben mitspielt und Manchester City dann die Nase vorne hat. Aber niemand hätte das vorher erwartet und auch wir hätten den zweiten Platz in der Premier League vor der Saison unterschrieben. Ziel war, dass wir es zurück in die Champions League schaffen, und das haben wir früh erreicht.