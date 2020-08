«Ich stehe wegen der Corona-Krise jeden Tag im Laden»

3 Fragen an Fabian Maienfisch

«Entlassungen sollen so verhindert werden»

Uns ist klar, dass diese Krise wirtschaftlich längst noch nicht bewältigt ist. Gerade in Tourismusregionen haben nach wie vor viele kleinere Betriebe Probleme. Einige Regionen sind stark vom ausländischen Tourismus abhängig und profitieren folglich auch nicht so stark davon, dass viele Schweizer ihre Ferien im eigenen Land verbringen. Wir sind uns dieses Problems also sehr bewusst, es handelt sich nicht um einen Einzelfall.