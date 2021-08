Frag Lilli - «Ich stosse beim Sex manchmal daneben – was kann ich besser machen?»

Ein 25-Jähriger fragt sich, wie er den Sex für seine Freundin angenehmer gestalten kann. Lilli weiss Rat. Illu: Sonja Studer

«Meine Freundin beschwert sich manchmal darüber, dass es ihr weh tut, wenn ich (m, 25) beim Geschlechtsverkehr aus Versehen daneben stosse. Ich mache das nicht mit Absicht. Was kann ich tun?»

Das kann jedem passieren, dass er mal daneben stösst. Und es gibt Wege, wie du da geschickter werden kannst. Wenn ich deine Frage lese, stelle ich mir vor, dass du noch nicht so richtig weisst, wie du deinen Penis steuern kannst. Wahrscheinlich hast du damit noch nicht so viel Erfahrung. Dir fehlt also die Übung.

Du steuerst deinen Penis mit den Muskeln im Becken. Du kannst also lernen, dein Becken beim Sex locker vor- und zurückzuschaukeln.

Angenommen, du befriedigst dich am liebsten mit der Hand. Vielleicht macht die Hand die Arbeit, und der Körper ist still. Beim Geschlechtsverkehr brauchst du aber etwas anderes. Du willst mit deinem Penis zielgenau die Vagina treffen. Nun stell dir vor, du machst bei der Selbstbefriedigung das Gegenteil: Die Hand kann still bleiben. Und du bewegst mit deinem Becken den Penis in die Hand hinein und aus der Hand heraus. Dann übst du das, was beim Geschlechtsverkehr mit deiner Freundin geschieht. Das kannst du in allen Stellungen probieren. Wir empfehlen dir, deine Hand voll Öl zu machen, damit es gut rutscht.

«Viele Männer sind beim Sex sehr steif»

Viele Männer sind beim Sex ziemlich steif. Sie «bumsen» mit angespannten Muskeln und viel Anstrengung. Und viele Männer drücken beim Sex vor allem mit dem Po. Das Dumme ist, dass sich der Körper so ziemlich verspannen kann. Und in einem so verspannten Körper ist es schwieriger, Bewegungen genau zu steuern und rechtzeitig zu unterbrechen, wenn sie an der falschen Stelle landen. Wie ist das bei dir? Beobachte mal neugierig, wie du es eigentlich jetzt machst. Dann bekommst du eher Ideen, wie du es anders machen kannst.

