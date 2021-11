Parkplatzabbau in Zürich – «Ich suche jeden Abend verzweifelt nach einem Parkplatz»

1 / 10 Laut dem Zürcher Tiefbauamt haben sich mehrere Anwohnende wegen temporär durch die Bauinstallationen belegte Parkplätze beschwert. 20min/Taddeo Cerletti «Nach Fertigstellung der jeweiligen Bauabschnitte werden die Parkplätze im Gebiet der Bertastrasse so rasch wie möglich wieder freigegeben», sagt Sprecherin Sabina Mächler. 20min/Taddeo Cerletti Rund 33 Parkplätze von insgesamt 318 der blauen Zone werden laut Mächler aber dauerhaft aufgehoben. 20min/Taddeo Cerletti

Wegen Bauarbeiten abgesperrte Parkplätze im Gebiet der Bertastrasse im Zürcher Kreis 3 sorgen für Parkplatznot und verärgerte Anwohnende. «Jeden Abend nach der Arbeit suche ich verzweifelt nach einem Parkplatz», erzählt ein Anwohner. Hinzu komme, dass zurzeit Bäume gefällt werden. «Dafür hat die Stadt noch mehr Parkplätze abgesperrt. Es ist wirklich sehr ärgerlich. Ich muss teilweise unzählige Runden drehen.»

Laut dem Zürcher Tiefbauamt haben sich mehrere Anwohnende wegen temporär durch die Bauinstallationen belegte Parkplätze beschwert. «Nach Fertigstellung der jeweiligen Bauabschnitte werden die Parkplätze im Gebiet der Bertastrasse so rasch wie möglich wieder freigegeben», sagt Sprecherin Sabina Mächler. Rund 33 Parkplätze von insgesamt 318 der blauen Zone werden laut Mächler aber dauerhaft aufgehoben.

Der Grund ist die Umsetzung einer Veloroute in der Bertastrasse. Für eine Veloroute von hoher Qualität sei eine Fahrbahnbreite von 5 Metern erforderlich und für eine gute Übersichtlichkeit seien Parkplätze nur auf einer Strassenseite zugelassen. «Hierbei gilt es zu beachten, dass im Quartier Ersatzneubauten entstanden sind, die über eigene Tiefgaragen verfügen», sagt Mächler.

«Wegen restriktiver Anforderungen hat es zu wenig Parkplätze»

Bei der IG Quartierparkplätze Zürich zeigt man sich besorgt. «Der Abbau in diesem Quartier wiegt schwer», sagt Sprecher Christoph Zürcher. Der Grund: «Da es sich in den meisten Fällen um günstige Wohnungen handelt, trifft dieser Abbau die handwerklich arbeitende Bevölkerung, deren Budget eher klein ist und auf einen günstigen öffentlichen Parkplatz angewiesen ist beziehungsweise keinen anderen mieten kann, da das Angebot gar nicht vorhanden ist.»

Das Argument, dass neue Tiefgaragen entstanden seien, trifft laut Zürcher für dieses Quartier nicht zu. Zudem seien die Anforderungen für die Parkplätze so restriktiv, dass zu wenige gebaut werden. «Die wenigen Parkplätze, die noch bleiben, werden nur an die Mieter und Mieterinnen der neuen Liegenschaften vergeben, wie unsere Abklärungen an anderen Standorten ergeben haben.»

Weiter kritisiert Zürcher: «Die Stadt stellt trotz schwindendem Angebot weiterhin Parkkarten für die Blaue Zone aus.» In der Zwischenzeit seien deutlich mehr Parkkarten im Umlauf, als Parkplätze zur Verfügung stehen. Zürcher hat die Webseite «Quartierparkplaetze.ch» geschaltet. Darauf sind sämtliche Strassenbauprojekte der Stadt Zürich zu finden. Mit Tipps zum Thema «Parkplatzabbau bekämpfen: Kostenlos in nur 3 Minuten» zeigt Zürcher, wie man gegen Abbauprojekte vorgehen kann.

Eine Parkkarte gibt keinen Anspruch auf einen Parkplatz

Laut dem Zürcher Tiefbauamt gab es in der ganzen Stadt Zürich per Ende 2020 rund 32'959 Blaue-Zone-Parkplätze und 34’276 Anwohnerparkkarten. Mächler sagt dazu: « Die Dienstabteilung Verkehr m uss gemäss Parkkartenverordnung jedem und jeder, der oder d ie die Voraussetzung für den Bezug einer Anwohnerparkkarte erfüllt, eine solche aushändigen .» Einen Anspruch auf einen Parkplatz gibt die Parkkarte laut Mächler aber nicht.

Trotz der Parkplatznot in gewissen Quartieren werden Falschparker weiterhin gebüsst. Bei der Stadtpolizei Zürich heisst es dazu: «Wer sein Auto falsch parkiert, riskiert eine Busse.» Laut Sprecher Pascal Siegenthaler muss korrekterweise das ganze Fahrzeug innerhalb des markierten Parkfeldes liegen. «Das gilt grundsätzlich auch für Front, Heck und Seitenspiegel.»

Ganz so streng werde das Gesetz in der Regel aber nicht angewendet. «Wenn das Fahrzeug alle vier Räder innerhalb der Markierung hat, dann gilt es in der Stadt Zürich als korrekt parkiert», sagt Siegenthaler. «Eine Ausnahme ist es, wenn durch ein nicht korrekt parkiertes Auto die Durchfahrt von Rettungsfahrzeugen erschwert oder verunmöglicht würde.»

Historischer Parkplatzkompromiss ist Geschichte

Am 28. November stimmen die Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher über zwei Richtpläne ab, den Siedlungs- und den Verkehrsrichtplan. Darin wird festgehalten, wie sich die Stadt Zürich in den kommenden Jahren entwickeln soll. Geplant sind unter anderem mehr Velowege, Grünflächen und 30er -Zonen. Reduzieren möchte man hingegen den Autoverkehr in der Innenstadt und den Quartieren. Die Folge: Während neue Velorouten entstehen, werden die Fläche der blauen Zonen in den Quartieren deutlich schrumpfen.

Erst kürzlich wurde der Begriff historischer Parkplatzkompromiss aus dem Verkehrsrichtplan gestrichen. Somit dürfen in der Zürcher Innenstadt Parkplätze abgebaut werden, ohne dass sie ersetzt werden. Der historische Parkplatzkompromiss wurde 1996 vom Gemeinderat beschlossen mit dem Ziel, die Innenstadt für den Fussverkehr attraktiver zu machen, indem oberirdische Parkplätze in Parkierungsanlagen verschoben werden. Dabei sollte die Gesamtzahl der Parkplätze auf dem Stand von 1990 stabil bleiben.