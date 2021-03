Wegen The Rona passiert das m4music Festival dieses Jahr komplett digital (dieses Foto von vorm Zürcher Schiffbau entstand in besseren, pandemiefreieren Zeiten). Damit du trotzdem Livemusik-Vibes spürst, gibts am Donnerstag und Freitag ab 19 Uhr Showcase-Gigs von Schweizer Acts im Gratis-Livestream, den wir auch hier auf 20min.ch respektive in der 20-Minuten-App zeigen. Auf den folgenden Slides stellen wir das Line-up vor.

Wegen The Coco aber nicht wie gewohnt im und um den Zürcher Schiffbau sowie in der Westschweiz, sondern nur digital.

Richtig los geht das Festival am Donnerstag ab 10 Uhr: Dich erwarten Panels zu Musik und Klimaschutz, zur Zukunft von Musikfestivals und zu den möglichen Entwicklungen im Musikstreaming, der Nachwuchswettbewerb Demotape Clinic und sogar Showcases von hotten Schweizer Acts (mehr dazu in der Bildstrecke oben ) für etwas Livemusik-Feeling, nach dem wir gerade kollektiv darben.

«Vor zwei Jahren war ich das erste Mal am m4music. Ich war gerade in Zürich angekommen und wurde von Tatum Rush eingeladen, den Song ‹Slowdown› mit ihm zu performen. Das Outdoor-Konzert war nicht so toll, weil es heftig regnete, aber wir haben trotzdem im Regen gesungen und getanzt. Danach hatten wir Zugang zu allen Gigs – und zum Büffet.»

Benjamin Amaru (Appenzell-Ausserrhoden)

«Meine erste, beste, tollste und bisher einzige m4music-Erfahrung war letztes Jahr am m4m Antigel Festival in Genf. Dort sassen meine Band, mein Fotograf und ich zum Ärger der Organisatorinnen und Organisatoren viel zu lange am Brettspiel ‹Die Siedler›. Danach habe ich zum ersten mal meinen Song «Jenny» performt, Jenny dann an der Afterparty gefunden, bis um 6 Uhr morgens an diversen Raves beteiligt und zum Frühstück gabs Falafel bei einem Typen namens Toto.»