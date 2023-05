Doktor Sex: «Ich träume von Sex mit anderen Frauen!»

Antwort von Doktor Sex

Da du dich in der Beziehung ja glücklich fühlst, macht es definitiv keinen Sinn, den Bettel hinzuschmeissen und dich mit einer anderen Frau zusammenzutun. Es geht also darum, zu klären, wie ihr als Paar mit Lust und Sex in Zukunft umgehen wollt. Überprüft eure Konzepte von Liebe, Beziehung und Sexualität. Vieles von dem, was dazu beiträgt, sich als Frau, Mann oder nicht-binärer Mensch gesehen und körperlich angenommen zu fühlen, hat nichts mit Lust und dem Austausch von Körpersäften zu tun.