Rickenbach TG: Lamborghini parkiert auf Behindertenparkplatz

News-Scout J.R. war baff, als er diesen Lamborghini auf den Parkplätzen neben dem Coop in Rickenbach TG entdeckte.

Als News-Scout J.R. am Dienstagabend mit seiner Lebenspartnerin auf den Parkplätzen beim Coop in Rickenbach TG nach einem Platz suchte, bemerkten die beiden einen Luxuswagen, welcher auf den Behindertenparkplätzen stand. «Ich traute meinen Augen nicht, ein Lamborghini war auf zwei Behindertenparkplätzen platziert», sagt der in Sirnach TG lebende Mann zu 20 Minuten.