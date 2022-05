Problematischer Alkoholkonsum: «Ich trinke täglich eine Flasche Wodka»

M. M. (34, w.)

«Ich habe drei Kinder und einen Ehemann; ich arbeite 100 Prozent und betreue drei Angestellte. Bei so viel Stress braucht man etwas, um abends abzuschalten. Ich trinke wöchentlich mehrmals Gin Tonic; donnerstags und sonntags zwei Gläser, am Freitag und Samstag bis zu vier. Am nächsten Tag bin ich weder müde, noch habe ich einen Kater. Wenn ich Alkohol getrunken habe, kann ich die ganze Nacht durchschlafen, was mir ohne eher selten gelingt. Es geht mir besser, wenn ich trinke.