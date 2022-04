Kanzler Scholz : «Ich tue alles, um einen 3. Weltkrieg zu verhindern»

Olaf Scholz sieht es als oberste Priorität, einen Atomkrieg und eine «Eskalation in Richtung Nato» zu vermeiden. Gleichzeitig verspricht er weitere Waffenlieferungen an die Ukraine.

«Putin steht gewaltig unter Druck», sagte er in einem Interview mit dem «Spiegel».

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat in einem Interview mit dem «Spiegel» gesagt: «Ich tue alles, um eine Eskalation zu verhindern, die zu einem dritten Weltkrieg führt.» Die oberste Priorität seiner Ukraine-Politik sei es, ein Übergreifen des Krieges auf die Nato zu vermeiden. «Es darf keinen Atomkrieg geben», sagte er in dem am Freitag veröffentlichten Interview.