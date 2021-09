Family-Bloggerin verteidigt sich - «Ich überlege gut, wie ich meine Kinder zeige»

Kritik von Followern und Followerinnen

Für die Bloggerin Muriel kommt das aber nicht in Frage. «Ich will nicht einen Familienblog betreiben, auf dem nur ich sichtbar bin . Mit dem Teilen der Familienfotos inspiriere ich gerne andere Menschen und es gehört für mich auch zur Authentizität dazu.» Den Blog betreibt sie seit fünf Jahren, für sie ist er eine Herzensangelegenheit. «Auf Social Media erreiche ich rund 17’000 Menschen.» Zu sehen sind oft auch ihre Kinder. Die jüngste Tochter ist fünf, der älteste Sohn ist im Teenageralter. Auf eigenen Wunsch kommt er im Blog nicht mehr vor.

Gegenüber 20 Minuten sagt die Vierfachmutter, die im Marketing arbeitet: «Ich bin mir sehr bewusst, was mit Daten im Netz passiert. Darum überlege ich mir genau, was ich veröffentliche und was nicht.» Muriel benutzt zum Beispiel nie die echten Namen ihrer Kinder. «Ausserdem checke ich regelmässig den digitalen Fussabdruck meiner Kinder.» Sprich, was sich unter ihrem Namen finden lässt.