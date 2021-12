Tieflöhne – «Ich verdiene nur 19.24 Franken brutto pro Stunde»

In der Schweiz gibt es keinen gesetzlichen Mindestlohn. Darum sind Löhne unter 20 Franken legal. Bei den hohen Lebenshaltungskosten in der Schweiz ist das ein Problem. Die Unia kämpft darum gegen Tieflöhne.

1 / 9 News-Scout K. verdient bei einer privaten Bewachungsfirma nur 19.24 Franken brutto pro Stunde. 20min/Matthias Spicher Verboten sind so tiefe Löhne nicht. Denn in der Schweiz gibt es keinen gesetzlichen Mindestlohn. Getty Die Unia setzt sich dafür ein, dass in der ganzen Schweiz keine Tieflöhne mehr gezahlt werden. 20min/Marco Zangger

Darum gehts Brutto-Löhne unter 20 Franken pro Stunde sind in der Schweiz erlaubt.

Die Unia kämpft aber gegen Tieflöhne und für einen schweizweiten Mindestlohn.

Wer so wenig Lohn bekommt, sollte sich nach Job-Alternativen umsehen.

Fehlt die Ausbildung für einen besseren Job, sollte man versuchen, Erfahrungen zu sammeln.

19.40 Franken brutto pro Stunde, das sei eine Frechheit – darüber waren sich die beteiligten Personalexperten im Live-Talk von 20 Minuten am vergangenen Donnerstag einig (siehe Video unten). Doch es geht noch tiefer: «Ich verdiene nur 19.24 Franken brutto pro Stunde», sagt News-Scout K. zu 20 Minuten.

Er arbeitet bei einer privaten Bewachungsfirma im Kanton Zürich. Eine Lohnerhöhung zu bekommen, sei unmöglich. Denn es finden keine richtigen Jahresgespräche im Unternehmen statt, wie K. erklärt.

Verboten sind so tiefe Löhne nicht. In der Schweiz gibt es keinen gesetzlichen Mindestlohn. Für gewisse Branchen gelten Lohnuntergrenzen, die in Gesamtarbeitsverträgen (GAV) festgelegt werden. Sonst gilt: Löhne müssen den orts-, branchen- und berufsüblichen Verhältnissen entsprechen, wie es vonseiten der Unia heisst.

Allerdings haben einige Kantone gesetzliche Mindestlöhne eingeführt. So etwa Genf. Dort gilt seit 2021 ein Mindestlohn von 23.14 Franken pro Stunde. Auch das Tessin mit 19 Franken hat seit diesem Jahr einen Mindestlohn, in Basel-Stadt wurde ein Mindestlohn von 21 Franken an der Urne angenommen.

In Neuenburg und Jura gibt es seit 2017 eine Lohnuntergrenze von 20.08 Franken respektive 20 Franken pro Stunde. «Das ist ein Anfang, aber die Unia setzt sich dafür ein, dass in der ganzen Schweiz keine Tieflöhne mehr gezahlt werden», erklärt ein Mediensprecher. Ein anständiger Lohn müsste laut Unia bei mindestens 22 Franken pro Stunde oder 4000 Franken pro Monat liegen.

Einfach kündigen, ist keine Lösung

Einen Stundenlohn unter 20 Franken findet auch Personalexpertin Ursula Bergundthal nicht akzeptabel: «In der Schweiz sind die Lebenshaltungskosten einfach extrem hoch. Mit so einem tiefen Lohn kann man die laufenden Kosten kaum decken und die Gefahr ist gross, sich irgendwann zu verschulden.»

Doch einfach kündigen, ist auch keine Lösung, denn zuerst sollte man eine Alternative haben. Oft fehlt den Betroffenen die nötige Ausbildung, fachliche Erfahrungen oder die Sprachkenntnisse. «Ich rate aber dazu, dass man sich nach einer Stelle umschaut, die besser bezahlt wird», so Bergundthal.

Ist das nicht möglich, sei es wichtig, sich neue Qualifikationen anzueignen. Fehlt es an Sprachkenntnissen, sollten Betroffen unbedingt Zeit dafür investieren, rät die Personalexpertin. «Denn wer die Landessprache nicht spricht, versteht die Regeln und Rechte nicht und läuft Gefahr, ausgenutzt zu werden.»

Wichtig ist es, Erfahrungen zu sammeln

Fehlt es an der Ausbildung, sollten Betroffene auf Erfahrungen setzen und intern neue Aufgaben übernehmen. «Wer beispielsweise im Lager eines Detailhändlers arbeitet, sollte probieren, an der Kasse auszuhelfen», so Bergundthal. So könnte es sein, dass die Person sich neue Erfahrungen aneignet, die mittelfristig einen besser bezahlten Job ermöglichen.

Dabei sei wichtig, dass die gesammelten Erfahrungen belegbar sind. Solche Einsätze sollten also im Arbeitszeugnis erwähnt werden. «Grundsätzlich ist es aber schwierig, eine bessere Stelle zu bekommen, wenn geforderte Ausbildungen fehlen.»

Das ist ein Tieflohn: Als Tieflohn gilt in der Schweiz jedes Einkommen, das weniger als zwei Drittel des standardisierten Bruttomedianlohnes ist. 2018 lag der Bruttomedianlohn laut Bundesamt für Statistik BfS bei 6538 Franken monatlich bei einer Vollzeitstelle. Wer also weniger als 4900 Franken monatlich verdient, erhält einen Tieflohn. Dabei ist der Tieflohn stark geschlechterabhängig: 16,7 Prozent Frauen und 8,1 Prozent Männer erhalten einen Tieflohn, gemäss BfS.

Lebst du oder lebt jemand, den du kennst, in Armut? Hier findest du Hilfe: Winterhilfe Caritas Tischlein deck dich, Lebensmittelh ilfe