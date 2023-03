Sarina Nowak leidet an den Folgen ihres Tumors

Letztes Jahr bekam sie eine erschreckende Diagnose: «Es wurde festgestellt, dass ich einen Tumor im Kopf hatte, und musste deswegen operiert werden», sagt Sarina Nowak in einem Interview mit dem «Curvy Magazin».

«Ich will ganz viel trinken, ganz viel Wasser trinken und hab trotzdem das Gefühl, ich verdurste», berichtet die 28-Jährige im Interview mit RTL.

Als Curvy-Model hat Sarina Nowak (29) in den USA Karriere gemacht. Doch privat lief es im Leben der ehemaligen «Germany’s Next Topmodel»-Kandidatin nicht besonders rund. 2022 diagnostizierten Ärzte einen Tumor im Kopf der 29-Jährigen. Alles begann mit starken Kopfschmerzen, die nicht weggingen. «Das waren wirklich die schlimmsten Schmerzen, die ich je hatte in meinem Leben», erzählt sie im Interview mit RTL.