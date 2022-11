Katar 2022 boykottieren oder nicht? Das denkt die Community

Am selben Tag kam es auch in Nürnberg zu Fan-Protesten.

Thomas Beschorner, Direktor des Instituts für Wirtschaftsethik der Universität St. Gallen findet, dass die Kritik zu spät komme und «scheinheilig» sei. «Mündige Bürger sollten verantwortungsvoll und nachhaltig konsumieren und deshalb auf den Konsum der WM verzichten. Das ist zwar nicht nichts – aber eben auch nicht viel und vor allem nicht das Richtige, weil so Verantwortungsfragen nach unten verschoben werden. Die Organisatoren der Veranstaltung werden damit schleichend aus der Verantwortung genommen», so Beschorner.

«Diese Wohlfühl-Proteste sind reine Lippenbekenntnisse»

Seit Wochen herrschen auch in der 20-Minuten-Community angeregte Diskussionen zum Thema. Während zahlreiche Leserinnen und Leser angeben, den Anlass im Wüstenstaat komplett zu vermeiden, schliessen sich etliche der Meinung des Ethikexperten an.

«Die Kritik von Fans, Verbänden und NGOs gibt es bereits seit Jahren»

Derweil kündigt ein grosser Teil der 20-Minuten-Leserschaft an, ihre Fernseher für WM-Spiele bewusst ausgeschaltet zu lassen. «Wer sich die WM anschaut, unterstützt die Korruption» und «Ich verfolge diese verlogene WM nicht» schreiben die User peche11 und Ichduwiralle. Auch User Samas will den Grossanlass im Wüstenstaat boykottieren: «Genauso wie ich das Anfang Jahr mit der Olympiade in China gemacht habe!»

«Die Reformation des Islams liegt nicht an uns!»

Hiboris schreibt: «Andere Länder, andere Sitten. Klar ist es nicht okay, was in Katar passiert, aber jahrhundertealte Traditionen können nicht wegen einer WM über den Haufen geworfen werden.» – Rony95 entgegnet darauf: «Aber zu Katars Traditionenen gehören die Unterstützung des Terrorismus, die Auspeitschung von Frauen, Korruption und Skalverei!» Und Sola1 schreibt: «Man wusste von Anfang an über die konservative, islamische Ausrichtung dieses Landes. Doch die Reformation des Islams liegt nicht an uns!»