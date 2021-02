Die Shutdown-Exit-Strategie sieht bis auf Weiteres keine Öffnung von Restaurants, Bars oder Clubs vor. 20 Minuten Radio hat nachgefragt, was euch am meisten fehlt.

In der Umfrage nannten 23 Prozent von euch «Kopf ausschalten und mal die Sau rauslassen» als etwas, das ihnen ohne Ausgangsmöglichkeiten am meisten fehlt. In den Kommentaren habt ihr Ähnliches geteilt: Leser « partytiger » vermisst ein «unbeschwertes Miteinander . Lachen, tanzen, umarmen, zusammen trinken und eine geile Zeit haben.» «Die, die übertreibt, aber recht hat» schreibt: «Ich vermisse die Nächte mit Freunden, an die sich am nächsten Tag keiner erinnert.» Genauso vermisse sie es, sich keine Sorgen um die Gesundheit ihrer Eltern machen zu müssen; «das unbeschwerte Leben, bei dem man nicht nachdenken muss, sondern einfach machen und gehen kann wohin, wann und wie man will.»

Darum gehts Am Mittwoch verkündete der Bundesrat seine Exit-Strategie aus dem Shutdown.

Restaurants, Bars und Clubs bleiben bis auf Weiteres geschlossen.

20 Minuten Radio hat die Community befragt: Was fehlt dir am Ausgang am meisten?

Unten gehts zu den Umfrage-Ergebnissen – in der Bildstrecke gibts zudem eine Auswahl der beliebtesten Kommentare.

Eben noch sinnierten die 20 Minuten Radio-Moderatoren Moe und Freezy über das Gefühl, das früher am Freitagnachmittag allmählich aufkam: « D ieses ‹Hey, heute gehen wir raus, trinken, bisschen feiern›», erinnert Freezy. Alles Dinge, die im Shutdown seit Monaten fehlen. Aber was uns daran fehlt wirklich?

Ihr sehnt euch nach Restaurant-Dinners, Cocktails und Wahlfreiheit

23 Prozent von euch sehnten sich nach etwas simplem: «Kopf ausschalten und mal die Sau rauslassen». Ähnlich viele – 2 4 Prozent – vermissen es am meisten, in Bars und Restaurants Cocktails und gutes Essen zu geniessen. 18 Prozent meinten jedoch, ihnen fehle im Ausgang nichts und wählten die Option «ich bin am liebsten daheim oder im kleinen Kreis».

Diese Zahlen spiegelten sich grossteils auch in euren Kommentaren: Ein Restaurant-Abend ist für viele eine Sache, die im Shut down nicht zu ersetzen ist. Zu den beliebtesten Kommentaren gehörten jedoch jene, welche Wahlfreiheit betonten. Leserin Elisana etwa kommentierte: «Ich vermisse nichts am Ausgang», nicht den Kater danach, die Übelkeit oder das verlorene Geld: «aber erleben sollte man es.»