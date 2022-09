Schwulsein von Familie nicht akzeptiert – was sind eure Tipps?

«Ich habe mich vor rund zwei Jahren bei meiner Familie geoutet und habe seither keinen Kontakt mehr zu ihnen. Sie haben mich bedroht und aufs Übelste beleidigt. Mein Vater meinte zu mir: Deine Mutter und ich wissen nicht, was wir bei deiner Erziehung falsch gemacht haben. Meine religiöse Mutter meinte, dass ich in der Hölle verbrennen werde. Auch mein Bruder will nichts mehr von mir wissen. Meine Grosseltern und Onkel wünschen mir ein Leben voller Unglück und Leiden. Nach dem Outing bin ich zu meinem Freund gezogen – in einen anderen Kanton. Ich liebe ihn sehr und fühle mich bei ihm geborgen und sicher. Auch seine Familie ist super und ich hab sie alle fest lieb! Trotzdem fehlen mir meine Eltern hier und da und ich fühle mich allein. Manchmal möchte ich mich bei ihnen melden, zögere aber, weil sie mich wahrscheinlich sowieso nicht akzeptieren würden. Was soll ich tun?»