Raubüberfall auf Familie: «Ich vermute, dass das Haus gezielt ausgewählt wurde»

Zwei Männer haben letzte Woche ein Wohnhaus in Jonen AG überfallen und die Bewohnenden gefesselt, darunter einen 26-jährigen Mann sowie seine Grossmutter (73) und Cousine (20). Einer der Täter war laut der Kantonspolizei Aargau mit einer Pistole bewaffnet. Als es an der Haustür klingelte, flüchteten die Männer. Die Männer dürften etwas Schmuck und wenig Geld erbeutet haben. Dirk Baier, Leiter des Instituts für Delinquenz und Kriminalprävention der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), erklärt, wie es zu einer solchen Tat kommen kann.

Herr Baier, was sagen Sie zum Vorfall?

Wurde das Haus der Familie gezielt ausgewählt?

Ich vermute, dass das Haus gezielt ausgewählt wurde. Ich kann nicht sagen, ob dies der Fall war, weil die Täter wussten, dass es hier etwas zu holen gibt. Ob Schmuck, Geld oder andere Wertgegenstände in einem Haushalt sind, kann man nicht ohne weiteres in Erfahrung bringen. Die Auswahl des Hauses bezog sich aber sicher darauf, dass die Täter davon ausgingen, hier einfach eindringen zu können, nicht gestört zu werden und mit den Bewohnern leichtes Spiel zu haben. Einbrüche in Wohnungen und Häuser sind kein zufälliges Ereignis, die Täter kundschaften in der Regel vorher ihre Ziele aus.