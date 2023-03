Breel Embolo: Nati-Star wegen Drohung angeklagt

Der Nati-Star, der zurzeit bei AS Monaco unter Vertrag ist, soll 2018 in einem Streit Drohungen ausgesprochen haben.

Der Schweizer Stürmer Breel Embolo muss im Juni am Strafgericht Basel-Stadt antraben. Angeklagt ist er wegen eines Streits, der schon länger zurückliegt. Am 27. Mai 2018 soll es laut der Anklageschrift, die 20 Minuten vorliegt, zu einem Disput gekommen sein. Beim Streit seien auch die Fäuste geflogen, so die Basler Staatsanwaltschaft. Angeklagt ist Embolo wegen Drohungen, seine Begleitung wegen einfacher Körperverletzung.

Embolo sei laut Staatsanwaltschaft in den frühen Morgenstunden mit zwei Männern unterwegs gewesen. Gegen fünf Uhr trafen sie in der Basler Ausgansmeile Steinenvorstadt auf eine andere Gruppe. Dann sei es zu einer «verbalen Auseinandersetzung» gekommen.

Dabei soll Embolo mit seinen Sprüchen die Personen «in Angst und Schrecken versetzt» haben. «Ich vernichte euch, wisst ihr nicht, wer ich bin?», soll er ihnen an den Kopf geworfen haben. Auch habe er zwei Männern aus der Gruppe Gewalt angedroht. «Dich lass ich auch verprügeln, du Hurensohn» und «Ich mach dich fertig», so die Drohungen des heute 26-jährigen Fussballstars gemäss der Anklageschrift.

Embolo befand sich in Probezeit

Embolo geriet in der Vergangenheit bereits mit dem Gesetz in Konflikt. So befand er sich im Zeitraum der vorgeworfenen Tat noch in einer gerichtlich auferlegten Probezeit. Er wurde am 30. März 2017 von der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt unter anderem wegen Verletzung der Verkehrsregeln zu einer bedingten Geldstrafe (zehn Tagessätzen à 1000 Franken) verurteilt.