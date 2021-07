Ask me Anything - «Ich verspüre kein Verlangen oder Lust – bin ich etwa asexuell?»

Doreens Frage an die Community:

«Ich weiss nicht, was mit mir los ist. Ich verspüre keine Lust und will auch keinen Sex haben. Alle meine Freundinnen und Freunde haben ein normales Sexleben, nur ich nicht. Ich bin 23, Single und der Meinung, dass ich doch Spass am Sex haben sollte! Das Verlangen ist aber einfach nicht da. Nur wenn ich träume, habe ich Spass am Sex. Bin ich vielleicht asexuell?»