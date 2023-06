Migration: So erleben Einwanderer aus Ex-Jugoslawien die Ankunft in der Schweiz

1 / 8 Wie erleben Eingewanderte aus dem Westbalkan ihr Ankommen in der Schweiz? (Symbolbild) Getty Images Dieser Frage geht die Migrationsforscherin Sandra King-Savic (42) nach. Privat Eine der Personen, die King-Savic interviewte, ist die heute 42-jährige Elvira* (42). (Symbolbild) 20min/ Michael Scherrer

Darum gehts Die Migrationsforscherin Sandra King-Savic (42) untersucht, wie Eingewanderte aus dem Westbalkan ihr Ankommen in der Schweiz erleben.

Über 50 Personen hat sie dafür interviewt.

Drei Schicksale haben sie besonders berührt, die sie 20 Minuten gegenüber wiedergibt.

Die Eltern von Sandra King-Savic (42) kamen in den Siebzigern als Arbeitsmigranten von Ex-Jugoslawien in die Schweiz. In zwei Kulturen aufzuwachsen, empfand sie als Bereicherung. «Ich habe mich nie fremd gefühlt hier. Ich war immer beides», so King-Savic. Und doch bemerkte sie ab und zu, dass sie als anders wahrgenommen wurde: Etwa, als sie sich auf Wohnungen bewarb und wegen ihres Nachnamens auf Hürden stiess.

Die Frage der Zugehörigkeit verfolgt King-Savic ein Leben lang. Sie entschied sich für eine akademische Laufbahn und führt aktuell an der Universität St. Gallen eine Studie zu diesem Thema durch. Drei Geschichten von Menschen, die King-Savic interviewte, erzählt sie 20 Minuten.*



«Mein Vater und mein Bruder wurden trotz des Krieges nach Bosnien zurückgeschickt»

Elvira* (42): «Nach Ausbruch der Jugoslawienkriege flüchteten wir in die Schweiz. Mein Vater kannte das Land schon, da er früher hier gearbeitet hatte. Doch das kam ihm zu Ungunsten: Obwohl wir Asylsuchende waren, erhielt er den Flüchtlingsstatus nicht. Auch mein Bruder erhielt ihn nicht. Neu in der Schweiz angekommen, wohnten wir mit anderen Geflüchteten in einer WG. Jede Familie bewohnte eineinhalb Zimmer. Hier begann ich die sechste Klasse. Ich verstand die Sprache nicht und kannte keine Menschenseele. Ich fühlte mich so alleine! Mein Vater und mein Bruder wurden kurze Zeit später nach Bosnien zurückgeschickt. Trotz des Krieges! Wir machten uns grosse Sorgen um sie. Meine Mutter konnte hierbleiben, allerdings nur, da ich minderjährig war und sie auf mich aufpassen musste. Nach meinem 18. Geburtstag wurde auch sie zurückgeschickt. Ich konnte bleiben, da ich als Minderjährige in die Schweiz gekommen war, einen Schutzstatus hatte und hier Schule und Lehre abgeschlossen hatte. Nur dank der Hilfe der Caritas kam ich damals über die Runden. Heute stehe ich mitten im Leben, habe einen super Job und bin verliebt. Ich gehöre zur Schweizer Gesellschaft.»

«Zuerst wollte ich nicht hierbleiben»

Vojislav* (64): «In den Achtzigern war ich Student in Ex-Jugoslawien. Meine Familie hatte wenig Geld und die Arbeitslosigkeit war hoch. Eines Tages erzählte mir ein Bekannter von der Schweiz und dass ich dort Arbeit finden könnte. Ich verliess mein Zuhause und begann, in einer Fabrik zu arbeiten. Zuerst wollte ich nicht hierbleiben: Ich wollte Geld verdienen, es nach Hause schicken und zurückgehen. Doch dann brach der Krieg aus. Jahre später lernte ich hier eine Frau kennen, heiratete sie und wir gründeten eine Familie. Meine Erlebnisse verarbeitete ich beim Schreiben. Ich schrieb für eine Zeitung für Arbeitsmigrantinnen und -migranten in ganz Europa, über Geldsorgen, Verluste und Heimweh. Heute ist die Schweiz mein Zuhause. Ich helfe Menschen, die vom Westbalkan hier ankommen, indem ich ihnen zeige, wie die Steuern funktionieren oder wie sie sich im Job zurechtfinden können. Es ist mir wichtig, dass ich etwas zurückgeben kann.»

Über die Studie Was bedeutet es, sich ein Leben in einem neuen Land aufzubauen? Was bedeutet «ankommen» für eine Person, die ausgewandert ist? Zu diesen Fragen forscht Sandra King-Savic in ihrer Studie. Der erste Teil davon besteht aus über 50 persönlichen Interviews mit Migrantinnen und Migranten aus Ex-Jugoslawien. Für den zweiten Teil der Studie sucht King-Savic Menschen nach Umfrage-Teilnehmenden. Deutscher Fragebogen / Fragebogen in BKSM (Bosnisch/Kroatisch/Serbisch/Montenegrinisch) / Albanischer Fragebogen.

«Ich wurde nur als Ausländer wahrgenommen»

Ivo* (46) «Ich kam in den Neunziger Jahren als Jugendlicher in die Schweiz. Meine Heimat Bosnien zu verlassen, fiel mir schwer. Ich wollte dazugehören und lernte schnell Deutsch. Doch bald merkte ich, dass ich kaum politische Rechte hatte. Ich wurde nur als Ausländer wahrgenommen. Mit anderen Migrantinnen und Migranten begann ich, für unsere Stimme zu kämpfen und engagierte mich in Vereinen und NGOs. Für mich fühlte es sich richtig an, mich für Gutes in der Gesellschaft, in der ich lebe, einzusetzen. Mittlerweile habe ich die Schweizer Staatsbürgerschaft und kann abstimmen, worüber ich mich sehr freue.»



*Um die Anonymität der Personen zu gewährleisten, wurden Namen und einige Angaben geändert



