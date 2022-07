Schiesserei in Kopenhagen: «Es brach Chaos aus, Menschen flüchteten in Panik»

In dem Einkaufszentrum Field’s im Süden Kopenhagens brach nach Schüssen Panik aus.

Lisbeth Gøtzsche war im Einkaufszentrum Field’s in Kopenhagen , als der Täter plötzlich das Feuer eröffnete. «Ich lief im ersten Stock herum, plötzlich hörte ich einen lauten Knall unten. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge, alle rannten wie verrückt.» Die Dänin blieb zunächst entspannt. «Ein Knall heisst ja noch nicht, dass es jetzt eine Schiesserei gibt», meinte sie dem Portal « BT » gegenüber

Lisbeth ahnte in dem Moment nicht, dass im Einkaufszentrum mutmasslich ein 22-jähriger Mann um sich schoss. «Plötzlich fielen von der anderen Seite zwei oder drei Schüsse, und die Leute gerieten in Panik. Menschen aus dem Erdgeschoss flüchteten vor den Schüssen, viele strömten in die Geschäfte, um zu entkommen», erzählt Lisbeth weiter.