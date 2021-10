Grosshöchstetten BE – «Ich verstehe das absolut nicht» –Berner Impftruck weist Impfwilligen ab

In Grosshöchstetten BE wollte sich ein Mann im Impftruck impfen lassen.

Um den Menschen die Impfung gegen das Coronavirus zu vereinfachen, ist im Kanton Bern ein Impftruck unterwegs. An wechselnden Standorten bekommen Impfwillige so ihre Impfung. Doch was einige nicht wissen: An einigen Standorten sind nur Zweitimpfungen möglich. Wer sich zum ersten Mal impfen lassen will, wird abgewiesen.