Thüring hat den Aufruf der Muttenzerkurve zur Demonstration zuvor allerdings auch geteilt. Dies allerdings ohne Wertung, wie er danach betonte. Auch andere Fussballfans hatten zwei Herzen in ihrer Brust schlagen. Natürlich sei so eine Kundgebung in Pandemiezeiten absolut fehl am Platz und trotzdem «ist es einfach nur wunderschön, endlich wieder einmal Fangesänge auf die Ohren zu bekommen», so ein anderer Fan auf Twitter.