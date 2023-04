FC Basel: Heiko Vogel ärgert sich nach Cup-Out über Schiedsrichter

«Wir wollten unser Spiel machen. Wir haben einfach die Tore zu leicht hergeschenkt», verteidigte Vogel seine Taktik. Seinen Spieler wolle er aber keinen Vorwurf machen. Dafür hielt sich der Basler Interimscoach mit seiner Kritik an Schiedsrichter Urs Schnyder nicht zurück. ««Traurig finde ich, dass eine Person nicht zu diesem Spiel gepasst hat. Das war der Schiedsrichter.»

«Wie ein Schlag ins Gesicht»

Und Vogel legte gleich nach: «Den VAR muss mir nochmal jemand erklären. Wenn das kein Handspiel ist, verstehe ich die Welt nicht mehr.» Der 47-Jährige bezog sich bei seiner Aussage auf eine strittige Szene in der 79. Minute, als YB-Stürmer Joël Monteiro der Ball im eigenen Strafraum mit der Hand berührte – ein Penaltypfiff wäre hier wohl die richtige Entscheidung gewesen. «Bei noch zehn Minuten zu spielen, wären wir vielleicht nochmals rangekommen. Das ist schade.»

«Wir sind selber schuld», befand auch Verteidiger Michael Lang. «Klar war das etwas Risiko. Auf der anderen Seite kannst du in einem Cup-Halbfinal zu Hause nicht hinten reinstehen. Wir haben aber sicher ein oder zwei Tore zu viel bekommen. Unser Ansatz war trotzdem richtig.»

YB trifft auf Servette oder Lugano

Auf Berner Seite machte Trainer Raphael Wicky ausgerechnet jene lange Bälle, die dem FCB derart Probleme bereitet hatten, als kleines Haar in der YB-Suppe aus. «Wir haben in gewisse Momenten noch zu wenig mutig gespielt. Wir können noch mehr die Bälle fordern, statt sie immer lang zu schlagen.»

In der praktisch bereits entschiedenen Meisterschaft haben die Berner nun zwei Monate Zeit, diese letzten Mängel zu beheben. Am 4. Juni kommt es im heimischen Wankdorf zum Cupfinal. Der Gegner wird am Mittwochabend zwischen Servette und Titelverteidiger Lugano ermittelt.