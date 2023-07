Interlaken: Tourist gerät mit Auto zwischen die Bahnschranken

Immer wieder begeben sich in Interlaken Touristinnen und Touristen in gefährliche Situationen. Im Juli 2022 etwa geriet ein schwarzer Minibus beim Bahnhof ebenfalls zwischen die Bahnschranken.

In Interlaken manövrieren sich Touristinnen und Touristen immer wieder in missliche Lagen.

Bei der Talstation Harderbahn in Interlaken geriet am Wochenende ein Auto zwischen die Bahnschranken.

Nicht schon wieder, werden viele Interlaknerinnen und Interlakner denken: Erneut verirrte sich am Sonntagnachmittag ein Tourist mit seinem Auto auf einen Bahnübergang. Ein Foto zeigt, wie das Fahrzeug mit niederländischem Kennzeichen parallel zum Gleis parkiert ist. «Ich kann einfach nicht verstehen, wie man es fertigbringt, zwischen den Bahnschranken eingeschlossen zu werden», sagt der Urheber des Fotos, der die kuriose Situation bei der Talstation Harderbahn vorfand.

Auf Facebook, wo das Foto gepostet wurde, dominieren ebenfalls Unverständnis und Spott die Kommentarspalte. «Die Schranken schliessen ja nicht in einer Sekunde, und blinken tuts auch noch», schreibt ein User. «Neuer Parkplatz bei der Harderbahn», witzelt ein anderer.

Er selbst habe noch versucht, die Barriere von Hand zu heben, was sich jedoch als unmöglich erwiesen habe, so der Augenzeuge zu 20 Minuten. Nach zehn Minuten hätten sich die Schranken dann aber automatisch geöffnet und das Auto habe wegfahren können. Ein Zug sei in dieser Zeit keiner durchgefahren.