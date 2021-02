In diesem Haus in Wilchingen SH kam es am Dienstag zu einem Tötungsdelikt.

Einen Tag vor der Tat kam N. R. in eine psychiatrische Klinik – am Tattag wurde er entlassen.

Die 80-jährige Witwe S. R. wurde am Dienstagabend in ihrem Haus in Wilchingen erstochen.

Die 80-jährige Witwe S. R.* ist am Dienstagabend in einem Einfamilienhaus in Wilchingen SH mit Stich- und Schnittverletzungen tödlich verletzt worden. Sie verstarb trotz sofortiger Reanimation noch am Tatort, wie die Schaffhauser Polizei gestern mitteilte. Der mutmassliche Täter ist der 22-jährige Enkel N. R.*, der bei seiner Grossmutter lebte und laut seinem Umfeld psychische Probleme hatte. Er hat sich nach der Tat in Lottstetten (D) das Leben genommen.