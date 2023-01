Neues Logo des Kantons St. Gallen ist für viele verwirrend

Die Marke ist in verschiedenen Farben und Mustern abgebildet und soll künftig in der Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden.

«Vielfalt leben – Akzente setzen», so lautet die Vision der St. Galler Regierung. Anhand von dieser Vision präsentierte der Kanton am Dienstag ein neues Logo für den Kanton St. Gallen. Es trägt die Aufschrift «Kanton St. Gallen – einer für alle» und soll die Vielfältigkeit und das Kulturerbe des Kantons zeigen. Diese Marke wird ab dem 10. Januar vom Kanton als Ergänzung zum Wappen eingesetzt.

Geht so.

Geht so.

Gut! Geht so. Gar nicht. Bin unschlüssig.

Grafisch sei das neue Logo mit der Banderole an das Wappen des Kantons angelehnt. Die Bänder sollen für den Zusammenhalt stehen. Für die Umsetzung der neuen Marke arbeitete die Staatskanzlei St. Gallen mit Künstlerinnen und Künstlern aus dem Kanton zusammen. Eine Agentur hat aus den Vorschlägen eine visuelle Umsetzung kreiert. Gekostet hat die Aktion rund 120’000 Franken.

Marke für die Öffentlichkeitsarbeit

Die Grundidee stammt von der St. Galler Slampoetin Julia Kubik. Andere Vorschläge stammten vom Künstler Beni Bischof, von Basil Kehl von der Band Dachs und der Autorin Gülsha Adilji. Die neue Marke wird in der Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt, vor allem bei Anlässen und Auftritten des Kantons sowie auf Social Media. Damit wird nun der alte Slogan «St. Gallen kann es» abgelöst. Für die diversen Einsatzmöglichkeiten und Anlässe wurden Logos in verschiedenen Farben und Mustern geschaffen.

Aufschrift ist nicht eindeutig

Auf der Strasse in St. Gallen sorgt die neue Marke vor allem für verwirrte Gesichter. Eine 62-jährige St. Gallerin findet es sinnlos. «Ich verstehe nicht, was die ganzen Farben da sollen. Am ehesten passt noch das Grüne», sagt sie.