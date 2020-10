Seine Familie und Freunde nannten ihn Chad

Der mittlere der drei Boseman-Brüder, Kevin (48), ist nach Chadwicks Tod am 28. August an ihren Geburtsort zurückgekehrt, die 28’000-Menschen-Stadt Anderson im US-Bundesstaat South Carolina. Dort habe man den späteren Hollywoodstar ganz einfach als Chad gekannt.

«Ich versuche, Chad im Gedächtnis zu behalten und nicht Chadwick», so Kevin gegenüber «The New York Times» , «aber aktuell ist vor allem von Chadwick zu lesen.» Er habe lernen müssen, den «Black Panther»-Star mit der Welt zu teilen, dabei aber stets versucht, ihn einfach «wie meinen Bruder» zu behandeln.

Die Familie ist riesig – und verschwiegen

Chadwicks Eltern haben zusammen 25 Geschwister – wenn sich die Familie wöchentlich zum «Soul-Food-Sonntag» trifft, sitzen also richtig viele Leute am Tisch. Diese wussten laut «The New York Times», dass Chadwick an Darmkrebs erkrankt war, behielten es aber für sich, und so erfuhr die Öffentlichkeit erst nach seinem Tod mit 43 Jahren davon.