Brand oberhalb «Fressnapf»: «Ich versuchte, die Türe aufzutreten wie in einem Film»

Der Hund Teo des News-Scouts Christian (40) machte ihn auf einen Brand bei der Dachterrasse oberhalb einer «Fressnapf-Filiale» aufmerksam. Er und zwei weitere Passanten drangen ins Gebäude ein, um nach Personen in Not zu suchen und um das Feuer zu bekämpfen.

Darum gehts

Am Samstagabend kurz vor 19 Uhr kam es in Frauenfeld zu einem Brand auf der Dachterrasse einer Wohnung oberhalb der «Fressnapf-Filiale» an der Zürcherstrasse. News-Scout Christian (40) wohnt gegenüber des Tierfutterladens. Sein Hund Teo hat das Feuer bemerkt. «Teo ist auf die Terrasse geeilt und fing an zu bellen und zu heulen. Das macht er normalerweise nie», so Christian.

Christian und seine Freundin verwunderte dieses Verhalten. Also gingen sie zum Nachbarsgebäude, um nachzusehen, was Teo zum Heulen und Bellen bewegte. «Dann sahen wir die Rauchbildung und wussten, was Sache ist. Ich entschied mich, das Gebäude zu betreten und nachzusehen, ob sich jemand in Gefahr befindet.»

«Ich wollte die Türe auftreten»

Während der Frauenfelder versuchte, die Türe des Gebäudes aufzubrechen, alarmierte seine Freundin die Feuerwehr. «Zwei Passanten kamen uns zu Hilfe. Ich versuchte zunächst, die Türe wie in einem Film aufzutreten, merkte aber schnell, dass das nichts wird», sagt Leser Christian zu 20 Minuten.

Neben der Tür befindet sich eine kleine Fensterscheibe. Diese schlug Christian ein, um so an den Türknauf zu gelangen und so die Türe zu öffnen. «Wir suchten die Zimmer ab, fanden allerdings niemanden vor.» Die Flammen bildeten sich wohl beim Aussenbereich der Fensterfront. «Uns fielen danach die Vorhänge und das Sofa unmittelbar vor der Fensterfront auf.» Sie packten diese und schoben sie einige Meter von den Flammen weg. «So verhinderten wir, dass sich die Flammen noch schneller ausbreiten konnten», so Christian weiter.

Fensterfront zersprungen

Die drei wollten selbst weiter das Feuer bekämpfen, bis die Feuerwehr eintraf. «Einer der Passanten, der mir half, wollte gerade einen Feuerlöscher holen. Aber genau in diesem Moment sind alle Fenster der Front zersprungen. Als das geschah, entfernten wir uns aus dem Gebäude», so Christian zu 20 Minuten. Kurz darauf traf die Feuerwehr beim Brandort ein. Diese bat die drei Helfer, sich auf die andere Strassenseite zu begeben und den Rest der Feuerwehr zu überlassen. «Erst dann bemerkte ich, dass einer der beiden Passanten sich eine leichte Verletzung am Arm zugezogen hat.» Der Brand konnte durch die Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht werden.

1 / 2 «Das Feuer konnte rasch von der örtlichen Feuerwehr gelöscht werden», schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung. Kantonspolizei Thurgau Zur Spurensicherung und Klärung der Brandursache wurden der Brandermittlungsdienst und der kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen. Kantonspolizei Thurgau

Mieterin erleidet Schock

Zwar befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs niemand in der Wohnung. Doch als die Mieterin der Dachwohnung vom Brand erfahren hatte, erlitt sie einen Schock und wurde vom Rettungsdienst zur Kontrolle ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Thurgau am Montag mitteilte. Die Brandursache ist noch unklar und wird durch den Brandermittlungsdienst und den kriminaltechnischen Dienst der Kantonspolizei Thurgau untersucht. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Franken. Während des Einsatzes musste der Verkehr für rund eine Stunde umgeleitet werden.

«Fressnapf» teilte auf Anfrage mit, dass im Laden keine Tiere zu Schaden gekommen sind und auch sonst seien ausser Geruchsemissionen keine Mängel bekannt.

