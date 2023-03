Freiburg: «Ich versuchte, mich vor den Schlägen zu schützen» – BDSM-Spiel eskaliert

Er zückte ein Messer und bedrohte sie, indem er mit der Klinge über ihre Intimzonen fuhr. Als sie den Analsex verweigerte, packte er sie am Kiefer und sagte, es gefalle ihm, die Angst in ihren Augen zu sehen.

Dabei vereinbarten sie kein Stoppwort. So ignorierte er es, als sie sich wehrte und zu schreien begann.

Weiter fotografierte der Täter sein Opfer und schickte das Nacktfoto an einen Freund, bevor er wieder zuschlug, wie «La Liberté» berichtet. Er zückte ein Messer und bedrohte die junge Frau, indem er mit der Klinge über ihren Körper und ihre Intimzonen fuhr. Als sie den Analsex verweigerte, packte er sie am Kiefer und sagte, es gefalle ihm, die Angst in ihren Augen zu sehen. Die Studentin verlangte daraufhin, dass er weniger hart zuschlage. Er antwortete nur: Je mehr sie schreie, desto härter werde er sie schlagen.