Corona-Fragebogen

«Ich vertraue darauf, dass wir zusammenhalten»

Heute mit Mujinga Kambundji (27), Leichtathletin, WM-Dritte über 200 Meter im Jahr 2019.

«Gemeinsam trainieren dürfen wir weiterhin nicht, der Sport in Frankreich bleibt bis im September tot.»

«Die Verschiebung der Olympischen Spiele hat bei mir in einem ersten Schritt finanzielle Sorgen hervorgerufen.»

Wie sehr beschäftigt Sie das Coronavirus?

Ich denke, es beschäftigt mich so sehr wie alle anderen derzeit auch. Der Alltag sieht komplett anders aus.

Welchen konkreten Einfluss hat die aktuelle Lage auf Ihren Alltag?

Ich habe fast keine Termine mehr. Und jene, die geblieben sind, finden via Telefon oder auf Distanz statt. Zudem wurde vieles abgesagt, das geplant war, wie etwa mein vierwöchiges Trainingslager in den USA. Mein Tagesablauf hat sich völlig entschleunigt.

Halten Sie sich strikt an die Verordnungen und Empfehlungen der Behörden?

Ja schon und dies von Anfang an. Wenn ich zum Beispiel mal bei meinen Eltern, die in meiner unmittelbaren Nähe wohnen, im Garten auf den Liegestuhl bin, dann halten wir uns strikt an die Abstandsregeln.